Medellín perdió e ídolo del club entró en furia; "el peor Santa Fe que he visto"

Independiente Santa Fe logró su tan anhelada décima estrella. El domingo 29 de junio, en el estadio Atanasio Girardot, se impuso 1-2 sobre Medellín, con goles de Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodallega, y gritó ‘campeón’. Quien marcó para el ‘poderoso’ fue Francisco Fydriszewski. De esa manera, las reacciones no se hicieron esperar, tras la final de la Liga BetPlay I-2025.

Uno de los que se pronunció fue Tressor Moreno, quien ganó un título con el club antioqueño en 2002. "Hoy, dejé de ser hincha del Medellín porque el irrespeto que tuvieron con los hinchas no se los perdona nadie. Respeten a una hinchada como la del 'poderoso'. No vuelvan", escribió de entrada en sus historias de la cuenta oficial de Instagram, mostrando su enojo y tristeza por lo vivido.

"Jugadores del Medellín, me tienen decepcionado porque no tienen los huevos necesarios para hacer a un club importante y lo puedo entender. Sin embargo, el fútbol no miente y esa es mi frustración porque no tienen huevos para hacer de esta institución algo grande", añadió el exfutbolista, que vistió la camiseta del ‘poderoso’, entre 2002 y 2003, y también lo hizo en el 2010.

Washington Aguerre, guardameta de Medellín, celebra un gol contra Santa Fe, en la final de la Liga BetPlay I-2025 Colprensa

Pero no fue lo único y dedicó otras palabras a los jugadores de la actual nómina, que no pudo regalarle la séptima estrella a su gente, que llenó las gradas del estadio. "Mírense y, en especial, váyanse los que no son capaces. Dios los bendiga y no vuelvan nunca más. Respeten algo que se llama CLUB, si es que saben qué es eso. Váyanse todos y vuelvan los que tengan huevos. Será solo el 30%", dijo.

"La decepción de este equipo rebosa cualquier cosa. El peor Santa Fe que he visto; malo por todos lados, pero aún así, le hizo dos goles a Medellín. La verdad, ya dejé de ser hincha porque no puedo soportar el dolor de la gente y, en especial, de los que pagaron una boleta tan cara y ver que los jugadores no pusieron lo que deben poner. Tengo mucha rabia; nada más que decir", sentenció Tressor Moreno.