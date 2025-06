Mensaje y pista directa de Falcao, que tiene en vilo a todos en Millonarios; con "despedida"

Por estos días y luego del revuelo tras la eliminación de Millonarios en la última fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-I, Falcao García está de vacaciones y aprovecha sus días de descanso para estar con su familia, con amigos, buscando algo de tranquilidad tras un semestre lleno de tensión.

Mientras tanto, en redes sociales, en especial en las de su esposa Lorelei Tarón, se ha podido ver un poco de en qué anda el delantero samario, pero este miércoles hubo una historia en Instagram de la cantante argentina que dejó preocupados a los hinchas 'embajadores'.

El contrato de Falcao García era solo por seis meses, por lo que su continuidad no está asegurada, y ahí es donde comienzan los rumores de una posible renovación o de una historia terminada entre ambas partes.

“Bueno, asadito de despedida. No puedo creer, impresionante el atardecer de hoy, muy tranquilo", fueron las palabras de Lorelei Tarón en esta publicación en Instagram, en la que deja ver que estaban cocinando en familia, mientras disfrutaban de una gran vista desde su casa a las afueras de Bogotá.

“Asadito de despedida”- Lorelei Taron.



La información era de que existían posibilidades de que Falcao continúe, pero todos sabemos que es muy difícil que pase.



Esperar. pic.twitter.com/TiphuAUxWv — Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) June 26, 2025

Por supuesto, ese mensaje de la esposa de Falcao tuvo repercusión en redes sociales, donde se viralizó, y para muchos sonó como una despedida para Colombia, no se sabe si solo por vacaciones, o definitivamente.

¿Qué dijo Falcao tras quedar eliminado con Millonarios?

"Lo del primer gol que hay dudas, pero siempre en todo el torneo. Así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era en contra nuestro y cuando había que revisar nunca revisaban. Y que se jodan los del VAR, en Manizales no robaron dos penales, uno que le hicieron a Mosquera y otro a Giordana. Me hacen el favor, pero nos robaron, y todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo", fueron las crudas declaraciones del delantero samario, que causaron molestia en el rentado local.

Falcao finalizó la Liga BetPlay 2025-I con seis goles, cuatro de ellos en los cuadrangulares finales (dos a Santa Fe, uno a Once Caldas y otro a Atlético Nacional). Ya en el 'Todos contra todos' se reportó frente a Boyacá Chicó y Unión Magdalena.