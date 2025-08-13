La imagen viral de Richard Ríos en Champions League; entre la sorpresa y la ternura

Richard Ríos lleva poco tiempo en Benfica, pero el volante colombiano se ha sabido ganar el cariño de los hinchas de las 'águilas'. En el reciente duelo del conjunto portugués contra Niza, por la vuelta de la tercera ronda clasificatoria a la Champions League, el de Vegachí fue sorprendido por un pequeño fan.

Toda esto tierno momento que protagonizó el exPalmeiras y el infante quedó registrado por los lentes de las cámaras, tanto de la transmisión oficial del juego como de los celulares de otros simpatizantes y de inmediato se hicieron virales en las redes sociales.

Así fue como un pequeño hincha del Benfica se le acercó a Ríos Montoya, evadiendo la seguridad del Estadio da Luz. Todo esto se dio cuando iba a iniciar el segundo tiempo del compromiso frente al elenco francés; el infante corrió hacia el centrocampista 'cafetero', fundiéndolo en un abrazo; Richard se mostró algo sorprendido, pero correspondió a la muestra de cariño. En las tribunas del mítico escenario deportivo lusitano se escucharon los aplausos y vítores para el accionar del deportista de 25 años.

Há um novo ídolo no Estádio da Luz. 🦅



Isso ficou claro quando, instantes antes de começar a segunda parte contra o Nice, um adepto de palmo e meio invadiu o relvado para dar um abraço a Richard Ríos. 🥹#benfica #richardrios pic.twitter.com/gaDOGZQPMo — A BOLA (@abolapt) August 13, 2025

"Hay un nuevo ídolo en el Estadio da Luz. Esto quedó claro cuando, momentos antes del inicio del segundo tiempo contra el Niza, un aficionado de aproximadamente 30 centímetros de altura invadió el campo para darle un abrazo a Richard Ríos", se leyó en el 'X' del diario 'A Bola', uno de los más reconocidos de la nación europea.

Publicidad

Lo cierto es que Richard ya conquistó algunos corazones de los fanáticos de Benfica, entre ellos, los más pequeños.



Acá el emotivo momento entre un hincha del Benfica y Richard Ríos:

🇨🇴 | Richard Ríos no necesito mucho tiempo para ganarse el cariño de los hinchas de Benfica.



𝐑𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓. pic.twitter.com/LIGKHcJ0CZ — Fútbol Gráfico (@GraficoFutbol) August 12, 2025

Publicidad

En esta serie contra el Niza, el exjugador del Palmeiras y figura de la Selección Colombia estuvo de titular, teniendo una buena actuación en el campo de juego. Benfica no tuvo problemas contra el Niza al imponerse en ambos compromisos, logrando un marcador global de 4-0 y en la siguiente ronda le espera Fenerbahçe, escuadra en donde milita otro colombiano: Jhon Durán. Las 'águilas' empezarán de visitantes este miércoles 20 de agosto; la vuelta será el miércoles 27 del mismo mes.



¿Cuál es el próximo partido del Benfica?

Será este sábado 16 de agosto en la Liga de Portugal y en donde harán su estreno en la competición. El rival a enfrentar será el CF Estrela da Amadora, en condición de visitante, a partir de las 2:30 de la tarde, en horario de Colombia.