Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La imagen viral de Richard Ríos en Champions League; entre la sorpresa y la ternura

La imagen viral de Richard Ríos en Champions League; entre la sorpresa y la ternura

En medio del compromiso entre Benfica y Niza por la fase previa de Champions League, Richard Ríos protagonizó un emotivo momento en el Estadio da Luz.