Se conocen más videos de la gresca de hinchas de Nacional y Sao Paulo; así empezó todo

Atlético Nacional y Sao Paulo se enfrentaron en la noche del martes anterior en el Atanasio Girardot en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, pero luego de que se diera el pitazo final en el escenario deportivo de la capital antioqueña, algunos hinchas de ambos bandos desataron una gresca en una de las tribunas.

Con el paso de las horas se han ido conociendo videos de cómo fue que comenzó este enfrentamiento entre seguidores del 'verdolaga' y el 'tricolor' paulista. Según los cortos que son virales en las redes sociales, la batalla se presentó en la tribuna occidental norte, y fue allí donde se evidenciaron insultos de bando y bando, hasta llegar a los puños; éstos sólo estaban divididos por una cinta amarilla como se logra apreciar en los cortos.

Hay que indicar que las autoridades tuvieron una rápida reacción y pudieron controlar los desmanes en dicha tribuna del Atanasio Girardot. De otro lado, se esperan duras sanciones para el cuadro verde paisa.



Acá los videos de la gresca de hinchas de Nacional y Sao Paulo, en juego de Copa Libertadores:

Como cuando hubo desmanes entre hinchas de Junior y Nacional, solo una cinta amarilla para separar dos hinchadas rivales, en el Atanasio. Esta vez, enfrentamientos en occ norte del estadio entre aficionados de Nacional y Sao Paulo #CopaLibertadores. Policía controló la situación pic.twitter.com/rOFXy5Gk0h — Diego Chiriví (@diegochirivi) August 13, 2025

#EsNoticia ¦ Al término del empate sin goles entre Atlético Nacional y São Paulo de Brasil, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se registraron incidentes entre hinchas en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot, en Medellín. #Colombia pic.twitter.com/QywMlu2OIL — DiariOriente (@diarioriente) August 13, 2025

Varios hinchas del São Paulo se llevaron sus caricias para Brasil kkkkkkkkkkkkk, equipo malo que no juega a nada. pic.twitter.com/gVlKNY4fJE — POCHECHE! (@Gorgonita7) August 13, 2025

¿Cómo quedó el partido en el Atanasio Girardot?

El compromiso de ida de los octavos de final entre Nacional y Sao Paulo quedó 0-0, teniendo a los dirigidos por Javier Gandolfi con las opciones más claras para abrir el marcador; sin embargo, fallaron dos penaltis - cobrados por Edwin Cardona- y además tuvieron un par de pelotas en el palo.



¿Cuándo se juega la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores?

Será el próximo martes 19 de agosto en el mítico estadio Morumbí. A las 7:30 de la noche, hora de Colombia, rodará el balón entre Sao Paulo y Nacional para conocer el equipo que avanzará a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.