Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Arquero de Sao Paulo y sus secretos en los penaltis fallados por Edwin Cardona en Copa Libertadores

Arquero de Sao Paulo y sus secretos en los penaltis fallados por Edwin Cardona en Copa Libertadores

Rafael Pires, guardameta de Sao Paulo, fue importante para que su equipo lograra el cero contra Nacional en el Atanasio Girardot. Habló de los acciones de los penaltis contra Edwin Cardona.