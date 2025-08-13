Arquero de Sao Paulo y sus secretos en los penaltis fallados por Edwin Cardona en Copa Libertadores

Rafael Pires, arquero de Sao Paulo, fue una de las grandes figuras del compromiso que su equipo igualó a cero goles con Atlético Nacional en la ida de los octavos de final en el Atanasio Girardot. El guardameta fue clave para que el marcador quedara empatado, ya que le atajó un cobro de penalti a Edwin Cardona y además logró para que el volante del 'verdolaga' errara otro.

Luego del compromiso en el Atanasio Girardot del martes anterior, el número '23' del 'tricolor' paulista reveló sus secretos en las acciones puntuales de los penales. Pires no se dio todo el crédito y reveló que fue un trabajo en conjunto.

La formación titular de Sao Paulo en el partido contra Nacional en el Atanasio Girardot, por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores. AFP

"Ya había hablado con él (Edwin Cardona) y le dije que esperaría el primer penalti, que ya había marcado. También esperé un poco el segundo porque podría haberlo tirado al medio, pero tuve la suerte de ayudar al equipo", precisó de entrada Rafael en una charla que recoge el medio 'Globo Esporte'.

Publicidad

Y agregó: "Todos merecen el crédito; queríamos ganar, pero en un partido tan complicado como este, hay que valorar el empate".

Por último, Rafael Pires sostuvo que Sao Paulo tuvo "valor" frente a Nacional y complementó que sabían que el juego en el Atanasio iba a ser difícil; afortunadamente lograron llevarse un empate que ahora confían en darle buen manejo en casa, en el Morumbí, la próxima semana para poder instalarse en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Publicidad

"Creo que la palabra correcta es valor. Valorar el compromiso, la dedicación, especialmente en un duro partido de octavos de final de la Libertadores fuera de casa. Sabíamos que el partido sería difícil, y habrá momentos en los que tendremos que defender y también sufrir. Vamos a por la clasificación en casa", concluyó el guardameta del conjunto brasileño.

Así calificaron la actuación de Rafael Pires

"Dos penales lanzados por Cardona, el número '10' de Nacional. En el primero, cayó al ángulo derecho y el mediocampista disparó desviado. En el segundo, cayó al mismo ángulo y atajó el penal. Salvó al Sao Paulo en Colombia", fue la reseña que le otorgaron al golero de Sao Paulo en 'Globo Esprte' y lo puntuaron con 9 sobre 10.



¿Cuándo es la vuelta de esta serie de octavos de final?

Así las cosas, luego del 0-0 en el Atanasio Girardot, Sao Paulo recibirá a Nacional en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el Morumbí. Será el martes 19 de agosto en un compromiso que tiene como horario de inicio las 7:30 de la noche, de Colombia.