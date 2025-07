¿Qué lesión tiene Hugo Rodallega, el héroe del título de Santa Fe?

Hugo Rodallega ya descansa tras haberle dado la décima estrella a Santa Fe en el fútbol colombiano. El experimentado delantero vallecaucano marcó el gol del triunfo 1-2 sobre Medellín en el Atanasio Girardot, anotación que convirtió en un sola pierna, ya que tenía un dolor en el abductor. Luego de los festejos en los hinchas 'cardenales' en Bogotá, 'Hugol' está con los suyos, su familia, recuperándose de estas molestias.

Lo cierto es que en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' fue uno de los invitados y allí el exWigan inglés habló de todo un poco. De cómo está de sus molestias físicas, su futuro en Santa Fe y en cómo él, como líder del club rojo bogotano, le inyectó a todos sus compañeros ese espíritu competitivo para lograr el objetivo del título.

Acá las respuestas de Hugo Rodallega, tras coronarse campeón con Santa Fe

- ¿Cómo se encuentra en lo físico?

"Cansando, golpeado, pero con una satisfacción enorme. Lo más seguro es que en los próximos días nos vamos hacer estudios para mirar qué tan grave es la lesión, y por supuesto, vamos a ir mirando el tema de la recuperación, pero por ahora descansando con la familia, reposando".

Hugo Rodallega con el trofeo del título. Santa Fe.

- ¿Sigue en Santa Fe?

"Sigo, mi pensamiento la verdad era no seguir, pero los muchachos no quieren que me vaya todavía; vamos a seguir luchando. Vamos a pensar ya en la décima más una, y vamos a afrontar lo que venga para Santa Fe. Vamos a afrontar este semestre, ya miraremos cómo se va dando (si disputará la Copa Libertadores).

- ¿Quiere o no que lo llamen el cuarentón de la Libertadores?

"Que me llamen, si se da la oportunidad y si el físico y el rendimiento están dando como hasta el momento, que me llamen".

- Su liderazgo entre los jóvenes...

"Sí, total. Claro que sí, eso es algo que es natural por la edad y por la experiencia, por tantos años en esto ya uno se va convirtiendo en ese referente de esos jóvenes que van creciendo con esa aspiración de poder llegar también a conseguir una carrera de largos años, llena de cosas buenas, éxitos, y por supuesto, ya lo ven a uno como una persona ejemplar. A diario me esfuerzo acá para ser un ejemplo para los compañeros, para mis hijos, para la gente, que tiene la ilusión. Viene la gente que te presenta a su hijo y te dicen que eres su ídolo y eres el jugador a admirar, un sinónimo de responsabilidad grande".

- Su gol en medio de una lesión...

"Eso fue el corazón, el alma, la vida, dejamos todo ahí y allí llegó la bendición de Dios".

¿Mosquera Marmolejo, Daniel Torres y Hugo Rodallega, tuvieron cumbre previa?

"Sí. Nosotros en ningún momento pensamos en no ganarla, pensamos en estar en la finales, en competir, en luchar y que podíamos conseguir ese objetivo como grupo y nosotros como líderes empujando el barco para que el grupo no se desestabilizara ante todo tipo de situaciones que estábamos viviendo, que nos tocó soportar, nos sobrepusimos a la adversidad. Nuestra mentalidad siempre fue el título. No había empezado los cuadrangulares y yo le dije en un asado a Yilmar:'nosotros vamos a ser campeones de Colombia, se lo aseguro', y él dice que yo estaba tomado. hoy podemos celebrar y somos campeones de Colombia. Siempre como líderes estuvimos inyectando ese pensamiento en todo el grupo".

- El tema de los premios, la cumbre que hubo con Eduardo Méndez

"Méndez ha sido generoso con nosotros, con el grupo. Tenemos un buen botín".

¿Cómo afrontar los cuadrangulares cuando fueron goleados por 6-0 en la última fecha del 'todos contra todos'?

"Fue un momento difícil porque la mayoría de los veteranos o los líderes, como lo quieran llamar, no habíamos viajado al partido fue duro, fue bastante vergonzoso. Lo que pudimos hacer fue salir a las redes sociales y pedirle a la gente una disculpa, no es lo que se espera de un equipo como Santa Fe. Desde ahí empezamos a cambiar la imagen, a entrar en la mente de los muchachos, no solos psicólogos ni mucho menos, pero con la experiencia y con todo ese manejo de grupo que uno tiene que tener, teníamos que enfocarnos en los rivales que teníamos que enfrentar, hicimos ese trabajo psicológico interno, nos fortalecimos y teníamos que cambiar esa imagen".

Hugo Rodallega y Daniel Torres, jugadores de Independiente Santa Fe. @SantaFe

- Todas las situaciones que vivió en la final y previa a esta

"Han sido muchas situaciones difíciles que se presentaron antes de esta final, el choque tuve en el partido contra Millonarios fue bastante fuerte, sufrí una fractura en el tabique, no quisimos dar ningún tipo de diagnóstico para que Medellín no se enterara, tampoco quise usar una máscara. Luego en el calentamiento previo en el Atanasio empecé a sentir un dolor en el abductor, yo le dije al médico poneme una inyección, vamos pal frente. Al grupo no lo abadoné en todo el semestre y no pienso hacer en la final, gracias al cuerpo médico, a los muchachos, fue un momento de familia, de ese soporte y gracias a Dios se sacó todo ese adelante y salimos campeones.