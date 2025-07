"La Selección Colombia es armada para James Rodríguez; por eso a Jhon Arias no le toca nada fácil"

Jhon Arias brilla con Fluminense en el Mundial de Clubes. El extremo chocoano ha sido 'MVP' en tres de los cuatro partidos que ha disputado el elenco brasileño en el certamen de la FIFA, que se lleva a cabo en Estados Unidos; en el 'Flu' trabajan y arman la táctica para que el '21' se luzca. Sus compañeros aprovechan su gran talento en el gramado de juego y eso ha dado frutos, al punto que los tiene instalados en los cuartos de final.

A raíz del buen presente de Arias en el campeonato internacional, y la forma en cómo se luce en el 'tricolor' de Río de Janeiro, este martes 1 de julio causó debate en 'Jugada Maestra', de Ditu, teniendo en cuenta el rol que tiene y cumple en la Selección Colombia. Los panelistas se preguntaron por qué no pueden en la 'amarilla' 'montar' un esquema donde pueda sobresalir el exSanta Fe; apreciarse todo su fútbol.

Jhon Arias, jugador colombiano del Fluminense. AFP

El primero en dar su opinión fue el profesor, Javier Castell: "Un jugador de fútbol con particularidades puede aportarle en dos o tres posiciones, es versátil. Hay un lugar donde él se siente feliz, y multiplica sus virtudes. Arias le ha hecho gran aporte a la Selección Colombia, y sin bien es cierto, que a pesar de no ser su lugar, en un momento de gran sacrificio lo desgastó. En el 'flu' juega donde es feliz, delantero, a veces inicia de derecha o de izquierda, pero a veces colabora en otras posiciones, pero no es la obligación; juega a favor de su equipo y desde su posición, le sal natural picar, lanzar un centro, defiende, trabaja atrás; no por obligación sino por naturalidad y profesionalismo, pero en 'flu' ha adquirido un liderazgo que en la selección no tiene".

Por su parte, el exdirector técnico Norberto Peluffo precisó que en el combinado nacional, Néstor Lorenzo, arma el equipo para James Rodríguez.

"La Selección Lorenzo la armó para James, y a Arias lo ponen de interior y no es fácil, metido entre centrales y volantes no es fácil, se comienza a perder, tiene que ayudar a recuperar. En Fluminense va por bandas, ayer (lunes) metió dos remates desde el centro, le da toda la posibilidad a él; se siente feliz, tiene la libertad y moverse por donde quiera. En Selección se pierde porque no es su posición; a veces lo critican sin medir el por qué", fue certero Peluffo.



¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Arias y Fluminense en el Mundial de Clubes?

Tras eliminar al Inter de Milán, el popular 'Flu' enfrentará en los cuartos de final al sorprendente Al Hilal, que dejó en el camino al Manchester City. Este partido será el viernes 4 de julio, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).