Miguel Ángel Russo y la razón por la que siente que nunca se ha ido de Millonarios

🗯️"No extraño el cariño de los hinchas de @MillosFCoficial, porque me lo hacen sentir todos los días. Tengo comunicación con mucha gente. Me alegra que me tengan presente, son pequeñas cosas que te elevan. Siempre soy muy agradecido"



🗣️Miguel Ángel Russo 🧠 en @SuperDeporRadio pic.twitter.com/LLUI9KTKaW