Millonarios, en Valledupar sin Falcao García y con una novedad venida de Copa América

Este domingo 28 de julio, Millonarios enfrentará a Alianza FC, por la tercera fecha de la Liga BetPlay II-2024, en el estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau. Allí, los dirigidos por Alberto Gamero buscarán sumar de a tres y pasar ese trago amargo que vivió contra Nacional cuando cayó 1-2.

Por medio de sus redes sociales, el conjunto 'embajador' comunicó quiénes serán los jugadores que estarán para el duelo en Valledupar, con una grata sorpresa para los hinchas 'azules'. Y es que según lo leído, Álvaro Montero regresa a la nómina, luego que no hubiera estado en los tres primeros partidos de Millonarios, después de su participación con la Selección Colombia en la Copa América 2024.

¡Por los 3 puntos en Valledupar! ⚽️💙🔥



▶️ Estos son los 18 jugadores convocados por el profe Gamero para enfrentar mañana a Alianza FC en el Armando Maestre.



¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️🔝 pic.twitter.com/EgF8S10edS — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 27, 2024

Con esto en mente, es valioso precisar que la última vez que el guardameta guajiro estuvo con elenco 'azul y blanco' fue a inicios de de junio de 2024, cuando Millonarios derrotó a 2-0 a Junior de Barranquilla, por la última fecha del Grupo A, en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2024.

Publicidad

Sin embargo, no todo es felicidad en para lo seguidores del equipo comandado por Alberto Gamero, pues en esta ocasión no estará Falcao García, pues según comentó el mismo conjunto 'azul', el jugador "no podrá viajar al partido en Valledupar debido a un percance doméstico que involucró a su familia", dijeron en primer lugar.

Publicidad

Para luego agregar: "Tanto su esposa como sus hijos se encuentran en observación, pero afortunadamente fuera de peligro", sentenciaron desde las redes sociales de Millonarios.

Y es que como comentó la misma Lorelei Tarón, esposa del 'Tigre' todo fue un tema doméstico: "Lo que ha pasado es que prendimos un calefón (calentador a gas) que no tenía vía de escape y el monóxido de carbono nos intoxicó a todos", concluyó la argentina.

Publicidad

¿Quiénes son los jugadores convocados para el duelo contra Alianza FC?

Diego Novoa

Publicidad

Álvaro Montero

Juan P. Vargas

Sergio Mosquera

Danovis Banguero

Publicidad

Delvin Alfonzo

Andrés Llinás

Publicidad

Kevin Palacio

Félix Charrupí

Daniel Giraldo

David M. Silva

Publicidad

Juan José Ramirez

Jovani Welch

Publicidad

Nicolás Árevalo

Daniel Mantilla

Jhon Córdoba

Daniel Ruíz

Publicidad

Santiago Giordana

Publicidad

Así las cosas, Millonarios intentará volver a estar en la parte alta de la tabla de posiciones del rentado local en el segundo semestre del 2024, dado que luego del resultado contra el conjunto 'verdolaga', varios seguidores del club 'embajador' esperan volver a ver el buen juego que Millonarios presentó contra Bucaramanga donde ganó 1-0, tal y como sucedió en la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2024, en condición de local.