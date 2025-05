Millonarios sufre por Álvaro Montero; fuerte castigo por su altercado con policía en Manizales

Millonarios recibió una noticia nada alentadora y el protagonista de la misma es Álvaro Montero. El arquero guajiro recibió una fuerte sanción y todo por lo ocurrido en el juego contra Once Caldas, por la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2025, donde tuvo un incidente con un policía en Manizales y además generó controversia porque recogió unas monedas que le habían lanzado desde la tribuna. David González, su DT en el 'embajador', lo defendió en la rueda de prensa posterior y aseguró que el agente lo "había tratado como un delincuente".

Lo cierto es que en el boletín de sanciones número 042 de la Dimayor del año en curso, Montero fue acusado de "provocación al público" y además en el informe del comisario de campo se leyó que "el policía lo tomó de un brazo (a Montero) y le dijo que por favor ingresara en ese momento que habían lanzado dos 'vapes' o cigarrillos electrónicos. El policía lo que hizo fue prevenir que lo golpearan". La reacción del golero de Millonarios "fue inapropiada".

En otra parte del documentado sostienen lo siguiente: "El gesto realizado por el jugador (recoger los objetos lanzados) constituye, indudablemente, una provocación directa y deliberada hacia los asistentes en la tribuna occidental. Aunque Montero hubiese recibido agresiones, situación que este Comité rechaza, su respuesta, constituye un gesto desafiante hacia la hinchada, un acto que por sí mismo, puede generar una escalada de violencia superior, dadas las circunstancias del partido que se acababa de disputar".

Toda esa resolución la entregó la Dimayor cuando se disputaba el compromiso de la fecha 19 entre Millonarios y Envigado en el estadio El Campín.

Álvaro Montero, portero al servicio de Millonarios Colprensa

"Sancionar al señor Álvaro Montero, jugador del registro del Club Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A. (Millonarios) con dos (2) fechas de suspensión y multa de dos (2) SMMLV equivalentes a dos millones ochocientos cuarenta y siete mil pesos ($2.847.000), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 65 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la fecha 18° de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025, entre club Once Caldas S.A. y el Club Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A", se leyó en el boletín de sanciones.

Por lo tanto, Montero se perderá el partido de la fecha 20 del 'todos contra todos' frente a Boyacá Chicó, y el primer juego de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay I-2025 y en donde los dirigidos por David González esperan ser protagonistas. Además, se espera que Montero sea convocado a la Selección Colombia para los próximos juegos de Eliminatoria.

¿Qué había dicho el DT de Millonarios sobre lo ocurrido con Álvaro Montero en el Palogrande?

"Lo de Álvaro yo estoy parado con él ahí, y cuando él va saliendo, y es al revés, es el policía que lo trata como si fuera un delincuente, incluso yo al ver eso, me meto un poco en la mitad y le digo que no puede tratar así a un jugador, esta bien que él está queriendo hacer bien su trabajo, pero lo puede hacer de otra manera con escudos o con alguna cosa para proteger que no lo impacte un proyectil de lo que estaban lanzando, pero que Álvaro haya agredido a un policía no es cierto", fueron las palabras del estratega antioqueño en conferencia de prensa tras el 2-2.