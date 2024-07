Millonarios, vientos de crisis por mal arranque en la Liga II: Alberto Gamero, a despertar

La previa de la Liga Betplay II del fútbol colombiano comenzó con un Millonarios generando una gran resonancia con la contratación de Falcao García, en uno de los fichajes más importantes de su historia y también en general del campeonato de nuestro país. Además de eso, se realizaron otras contrataciones más como las del arquero Iván Mauricio Arboleda, el defensa Sergio Mosquera; los volantes Félix Charrupí, Daniel Mantilla, Jovany Welch, y Juan José Osorio y el delantero Jhon Emerson Córdoba.

Con esas nuevas caras, sumadas a la base de futbolistas que ya estaban y que vienen de tiempo atrás liderados por Álvaro Montero, Juan Pablo Vargas, Macalister Silva y Leonardo Castro, se esperaba entre la numerosa y fiel hinchada y entre la prensa especializada un buen arranque de campeonato.

Sin embargo, el equipo de Alberto Gamero comenzó sumando cuatro puntos de 12 posibles, producto de un triunfo 1-0 sobre Bucaramanga, un empate 1-1 con Medellín y dos derrotas consecutivas 2-1 con Nacional, en la propia cancha de El Campín, y la más reciente, en domingo pasado contra Alianza, en la ciudad de Valledupar.

Precisamente ese par de caídas, una de ellas con los 'verdolagas' en Bogotá, han traído consigo críticas para el profesor Gamero y su grupo de futbolistas, que en muchos casos vienen en un bajo nivel y se espera más en cada uno de los juegos de la Liga.

Incluso, según información publicada por El Tiempo, los directivos de Millonarios están molestos con lo que viene sucediendo e incluso le habrían dado un 'jalón de orejas' a Alberto Gamero, para quien los partidos que vienen serán fundamentales. El referido medio apuntó que hasta estaría en duda su continuidad.

El próximo reto de Millonarios será este viernes en El Campín, a las 8 de la noche, frente a Deportes Tolima, juego en el que los pupilos de Gamero estarán rindiendo un nuevo examen, en el que urgen de una victoria para alejar los vientos de crisis que se empiezan a sentir con fuerza.

¿Qué dijo Alberto Gamero tras la derrota frente a Alianza?

Alianza FC vs Millonarios - Foto: Colprensa

“Yo no vivo con preocupación, vivo con deseo de trabajar, esto es de trabajo, si me voy preocupado lo que hago es preocuparlos a ellos. Ellos saben que debemos mejorar, que cometimos errores, yo la verdad, al contrario, a medida que pasa el tiempo me siento más fuerte y más a gusto con ellos, porque los voy conociendo más. Tengo más alegría, más satisfacción y más deseo de seguir aquí. Esto es de perder uno o dos partidos, nos ha pasado y a todos nos hemos metido”, dijo Gamero el domingo pasado, cuando le indagaron sobre su continuidad en el club bogotano.