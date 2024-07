Alfredo Morelos: "Nacional está para grandes cosas este semestre, no tengan duda de ello"

Este lunes, previo al duelo contra La Equidad, Alfredo Morelos tomó la palabra y se refirió a lo que fue su llegada aAtlético Nacional, además de ponerse la ‘vara’ alta en materia de objetivos para este semestre.

Enfatizando en que el cuadro paisa “está para grandes cosas este año”, el ‘búfalo’ se mostró contento por la posibilidad de vestir los colores del equipo antioqueño y llegar a aportar su ‘granito de arena’: “Yo creo que Nacional está para grandes cosas este semestre, no tengan duda de eso, tenemos grandes jugadores con mucha experiencia, jóvenes que quieren y que llegaron, que están muy felices y hay que seguir sumando de a tres”.

“Debo agradecerle a Dios por esta bonita oportunidad, sabemos que ha sido un año muy difícil para mí, pero nada, siempre he sido un jugador con una mentalidad muy positiva y ahora estoy aquí con Atlético Nacional, me brindaron y me abrieron las puertas; estoy muy feliz”, agregó el delantero de 28 años, quien también tuvo paso por el Independiente Medellín.

Sumado a eso, Morelos se refirió al emotivo reencuentro con varios jugadores de la ‘tricolor’, a los que conoció justamente en la Selección Colombia: “Encontrarme con compañeros que tuve en la Selección Colombia como David Ospina, Edwin Cardona, Jorman Campuzano, William Tesillo y nada, todo el grupo de muchachos que quieren luchar, es algo motivante para llegar aquí. Estamos acá, con la ilusión de querer ganar, de querer hacer las cosas bien y marcar muchos goles. A eso vine a Atlético Nacional”.

*Otras declaraciones de Alfredo Morelos:

¿Cuál es su objetivo en Atlético Nacional?

“Yo he llegado con muchas ganas, con mucha humildad, a trabajar y conseguir grandes cosas con el club. Sabemos lo que es Atlético Nacional a nivel de Colombia y nada, tengo muchas ganas de hacer las cosas bien, obviamente salí muy joven de aquí del país y hay que hacer las cosas bien en esta linda institución; conseguir títulos a corto plazo es algo significativo para mí y vamos a trabajar para eso, hay que trabajar mucho y conocernos a nivel grupal y demostrarlo en la cancha”.

¿Cómo ha sido la adaptación al grupo?

“Yo pienso que es más de conocimiento, me voy adaptando poco a poco, en cada entrenamiento y partido que vayamos disputando, y la tarea es encontrar ese punto a la hora de llegar el gol, saber los movimientos de cada uno de mis compañeros, del que esté jugando , para hacerle una asistencia al delantero, también tanto como los carrileros, y más de conocimientos en temas dentro de la cancha, esperemos seguir trabajando, tenemos poco tiempo de trabajo y ojalá Dios quiera que eso se dé pronto, y con mucha ilusión de marcar en Atlético Nacional”.