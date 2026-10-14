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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Abrir El Campín le cuesta 100 millones de pesos a Millonarios; Sencia asumirá los costos"

"Abrir El Campín le cuesta 100 millones de pesos a Millonarios; Sencia asumirá los costos"

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre la cancelación del partido contra Once Caldas por el mal estado de la cancha.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Así se ve la cancha de El Campín, previo a Millonarios vs Once Caldas, por la Liga BetPlay II-2026
Así se ve la cancha de El Campín, previo a Millonarios vs Once Caldas, por la Liga BetPlay II-2026
Cortesía

La cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la Liga BetPlay II-2026, sigue generando reacciones por el mal estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín. Enrique Camacho, presidente del conjunto embajador, se refirió a lo sucedido, explicó las conversaciones que sostuvo con Sencia y reveló quién asumirá los costos económicos derivados de la suspensión.

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En diálogo con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el directivo lamentó los inconvenientes que sufrieron los aficionados y contó que el club intentó buscar alternativas antes de que se tomara la decisión definitiva. “Es una situación muy desafortunada con toda la hinchada de Millonarios. Casualmente hoy el niño que viajó desde el Putumayo estuvo en el entrenamiento; tratamos de atenderlo e individualizar esta situación, pero los perjudicados son todos los hinchas de Millonarios que van a ver a su equipo”.

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El estado de la gramilla del estadio El Campín.
El estado de la gramilla del estadio El Campín.
Foto: Colprensa

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Camacho también explicó que visitó el escenario deportivo antes del encuentro y advirtió diferencias en las condiciones del césped. Según relató, Millonarios solicitó aplazar el compromiso para darle más tiempo a la cancha, pero la petición no prosperó. “Esto lo hemos venido conversando seriamente con los señores de Esencia, especialmente con Mauricio Hoyos. Estuve visitando el estadio el viernes y el sábado para ver cómo se hizo ese trabajo de quitar por primera vez la gramilla y volverla a colocar en tiempo récord, claro, bajo la asesoría supuestamente de unas firmas brasileñas que hacen eso cuando tienen este tipo de eventos. Yo vi que había partes en buen estado, pero otras no tanto, y pedimos a la DIMAYOR aplazar el partido un día a ver si le dábamos más tiempo a la cancha. Sin embargo, la DIMAYOR dijo que no se podía por la situación de Caldas y que tenía que llevarse el partido en la fecha correspondiente, sin más. Nos aseguró que iba a estar en adecuadas condiciones para el juego”.

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Sobre los motivos que llevaron a cancelar el compromiso, agregó: “Con el calendario tan corto será muy difícil, y sucedió lo que pasó ayer: que los árbitros decidieron que no estaba adecuada por la rotación y el rebote de la pelota, y por supuesto las lesiones que se pueden presentar para los jugadores”.

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¿Quién asumirá los costos de la cancelación?

El presidente de Millonarios aseguró que el IDRD y la Alcaldía de Bogotá también expresaron su preocupación. Además, afirmó: “Sí hablé con Mauricio Hoyos y me dijo que iba a tomar los correctivos del caso para cumplir su cometido rápidamente”.

Finalmente, Camacho reveló que Sencia se comprometió a responder por los gastos ocasionados: “El daño económico que se produce por abrir un estadio y toda la logística cuesta más de 100 millones de pesos, y ya lo hablé con Sencia: ellos garantizaron que asumirían todos los costos correspondientes”. De esta manera, el dirigente puso sobre la mesa el impacto económico y deportivo que dejó la cancelación del encuentro.

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