'Cachaza' Hernández y Wilder Medina, de Quindío, ganaron Senior Master; Giovanni Moreno, en blanco

Con buen suceso se cerró este domingo 30 de noviembre, el torneo Nacional Senior Master, que tuvo como escenario la cancha Marte, de la ciudad de Medellín. Y en el partido final, la Selección del Quindío venció 1-0 a su similar de Tolima, gracias a un buen gol de tiro libre del volante Diego Arango, quien hizo su carrera en el fútbol profesional en el Once Caldas de Manizales.

Los tolimenses trataron de reaccionar y encontrar la igualdad, pero no contaron con la suficiente claridad para vulnerar la zona defensiva de su rival.

El cuadro 'cafetero' fue dirigido por el otrora defensa central Robinson Rojas, de paso por el Deportes Quindío, y tuvo en sus filas a hombres que actuaron en la primera división como Luis Estacio, Eduardo Blandón, Óscar Bolaño Jr, David 'Cachaza' Hernández, Wilson 'Pájaro' Carpintero y el goleador Wilder Medina.

"Aún seguimos jugando, disfrutando con esa pasión que es el fútbol en este Nacional Senior Master, enfrentando a viejos compañeros y amigos y reuniéndonos en estos espacios tan relevantes", dijo 'Cachaza' Hernández, recordado por su trayectoria por Cortuluá, Quindío, Pereira y Santa Fe.



Mientras tanto en el subcampeón Tolima se destacaron por su presencia exjugadores con recorrido a nivel nacional e internacional como Kilian Virviescas, Yobanny Arrechea, Camilo Ceballos, Alexander 'Pelusa' Orrego, Luis Ómar Valencia, Leiner Rolong, Mike Campaz y Davinson Monsalve, por solamente mencionar a algunos.

Cabe indicar que la gran sorpresa se dio con la eliminación de los anfitriones de Antioquia, que lograron juntar una nómina llena de estrellas y que en la semifinal se despidió al caer por penaltis con Quindío. Los antioqueños contaron en sus filas con Giovanni Moreno, Jhon Javier 'Choronta' Restrepo, Néider Morantes, César Valoyes, Wason Rentería, Roberto Carlos Cortés, Humberto Mendoza, Juan Carlos Quintero y 'Goma' Hernández, entre otros.

Entre los seleccionados participantes también hay que apuntar a Norte de Santander, Bogotá, Chocó, César y Nariño.