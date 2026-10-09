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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nicolás Hernández se pronunció, por primera vez, tras sufrir grave accidente en su carro

Nicolás Hernández se pronunció, por primera vez, tras sufrir grave accidente en su carro

Después de que un árbol cayera encima de su auto, mientras lo conducía, el jugador de América de Cali, Nicolás Hernández, contó detalles y emitió un mensaje.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Nicolás Hernández, defensa central de América de Cali, se pronunció, tras accidente en auto
Nicolás Hernández, defensa central de América de Cali, se pronunció, tras accidente en auto

El defensa del América de Cali, Nicolás Hernández, compartió un mensaje de agradecimiento después del grave accidente que sufrió en Cali, cuando un árbol cayó sobre la camioneta que conducía en medio de un fuerte aguacero. El futbolista confirmó que, aunque presenta algunos traumatismos, su vida ya no corre peligro.

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A través de sus redes sociales, el jugador publicó una carta en la que agradeció las muestras de cariño y preocupación que recibió tras el incidente ocurrido el jueves 8 de octubre, cuando se dirigía a cumplir con un entrenamiento del conjunto escarlata.

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"Gracias a todos por los mensajes y por estar al pendiente de mi estado de salud. Fue muy valioso para mí sentir su apoyo, cariño y preocupación", escribió el defensor.

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El mensaje de Nicolás Hernández, tras el accidente

En su publicación, el futbolista también se refirió a la difícil experiencia que vivió y destacó su fe como una fuente de fortaleza después de lo sucedido.

"El accidente de ayer fue una prueba más de lo grandioso que es Dios ❤️. En estos momentos estoy con algunos traumas, pero ya nada que ponga en riesgo mi vida", expresó.

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El jugador cerró su mensaje con una reflexión dirigida a sus seguidores, invitándolos a valorar cada momento y a disfrutar de la vida.

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"Recuerden disfrutar el día a día como si fuera el último, mi gente", agregó, antes de enviar un abrazo a quienes estuvieron pendientes de su evolución.

¿Qué le pasó a Nicolás Hernández?

El accidente ocurrió en el barrio Ciudad Jardín, en el sur de Cali, durante las fuertes lluvias que afectaron a la ciudad. Un árbol cayó directamente sobre la camioneta del futbolista, quien logró salir del vehículo.

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La emergencia también estuvo marcada por la presencia de cables de alta tensión alrededor del automóvil, situación que requirió la intervención de las autoridades y los organismos de emergencia.

Posteriormente, América de Cali informó que el defensor se encontraba fuera de peligro y que su diagnóstico inicial correspondía a un trauma en la rodilla derecha.

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