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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América de Cali y un parte médico 'agridulce'; altas y bajas en el 'escarlata'

América de Cali y un parte médico 'agridulce'; altas y bajas en el 'escarlata'

Este jueves, América de Cali se pronunció en redes sociales con una nueva actualización médica de su plantilla. Acá todos los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Celebración de América de Cali, tras su victoria sobre Alianza en Liga BetPlay II-2026
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Twitter de América de Cali

América de Cali compartió un nuevo parte médico con información sobre la evolución de cuatro futbolistas de su plantilla. El comunicado dejó noticias positivas para Brayan Córdoba, quien recibió el alta médica, pero también reportes que mantienen la atención sobre José Cavadía, Adrián Ramos y Jan Lucumí, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

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La principal novedad es la situación de Córdoba, quien completó el tiempo previsto de rehabilitación por una lesión muscular. Según informó el club vallecaucano, el defensor “cumplió las cuatro semanas de rehabilitación por su lesión muscular y recibió el alta médica”. Además, América confirmó que el jugador “queda a disposición del cuerpo técnico”, por lo que su regreso a la competencia dependerá de las decisiones del entrenador.

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En contraste, José Cavadía todavía no tiene una fecha definida para volver a las canchas. El parte médico confirmó que el futbolista “presenta un diagnóstico de desgarro de la fascia plantar y se encuentra en proceso de rehabilitación”. Sobre su regreso, la institución precisó que “su alta médica dependerá de su evolución”, de modo que será necesario esperar por su progreso antes de conocer cuándo podrá estar nuevamente disponible.

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Por su parte, Adrián Ramos continúa avanzando en su recuperación. El experimentado delantero completó tres semanas de trabajo y, de acuerdo con el comunicado, “completó tres semanas de recuperación con buena evolución”. Asimismo, América informó que “esta semana inicia trabajos de readaptación y fortalecimiento”, un paso dentro de su proceso para recuperar las condiciones físicas necesarias para competir.

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Twitter de América de Cali 2026

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Finalmente, el panorama de Jan Lucumí sigue siendo de cautela. El club reportó que el jugador “presenta mejoría parcial y continúa en proceso de rehabilitación”, sin anunciar todavía una fecha para su regreso.

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Así, el parte médico dejó una noticia favorable con el alta de Brayan Córdoba, mientras que Cavadía, Ramos y Lucumí siguen trabajando para volver a estar disponibles. América estará pendiente de la evolución de sus futbolistas de cara a sus próximos compromisos.

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