Jugador de América de Cali, tremendo susto y accidente en medio de un fuerte aguacero

Un grave susto vivió en las últimas horas el defensa del América de Cali Nicolás Hernández, cuando se dirigía en la tarde del jueves anterior a cumplir con la práctica del elenco 'escarlata', que se alista para una nueva jornada de la Liga BetPlay II-2026.

Todo debido a que un enorme árbol colapsó y cayó directamente sobre su camioneta cuando se desplazaba por una vía del barrio Ciudad Jardín, en el sur de la 'sucursal del cielo'; el accidente ocurrió en medio de las fuertes lluvias que azotan al país. Afortunadamente, y en medio del pánico, el zaguero alcanzó a salir ileso del automóvil y recibió el apoyo inmediato de los transeúntes que se encontraban por la zona.

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La situación fue aún más delicada para el deportista americano, ya que su vehículo quedó rodeado por cables de alta tensión tras el impacto, lo que obligó a pedir la intervención urgente de las autoridades, como el caso de los bomberos, para retirar los escombros y asegurar dicha zona.

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De acuerdo a reporte que compartió el América de Cali en sus medios oficiales este viernes, Nicolás Hernández no sufrió lesiones de gravedad. Su diagnóstico inicial es un trauma en la rodilla derecha y está fuera de peligro.



Fuera de peligro se encuentra el futbolista Nicolás Hernández, según el reporte del América de Cali. En medio de las lluvias de la tarde del jueves, un árbol cayó sobre la camioneta que conducía el deportista por una vía del barrio Ciudad Jardín, en el sur de Cali. #MañanasBLU pic.twitter.com/CXocvjC4ES — BLU Pacífico (@BLUPacifico) October 9, 2026

Así las cosas, se prevé que Hernández, de 28 años y oriundo de la ciudad de Villavicencio, sea baja para el partido que América tendrá este domingo 11 de octubre frente a Independiente Medellín. Dicho compromiso se disputará en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 8:15 de la noche, y corresponde a la jornada número catorce del presente campeonato.

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¿Cómo va el América de Cali en la Liga BetPlay II-2026?

Los dirigidos por David González encabezan la clasificación general del campeonato de nuestro país con 27 puntos, en doce compromisos disputados. El cuadro rojo del Valle del Cauca ha mostrado regularidad.