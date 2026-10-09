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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugador de América de Cali, tremendo susto y accidente en medio de un fuerte aguacero

Jugador de América de Cali, tremendo susto y accidente en medio de un fuerte aguacero

Desde el América de Cali confirmaron que dicho jugador "está fuera de peligro" y que su diagnóstico inicial es de "un trauma en la rodilla derecha". ¡Acá todos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Jugadores de América de Cali en uno de los partidos por Liga BetPlay II-2026.
Jugadores de América de Cali en uno de los partidos por Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial del América de Cali

Un grave susto vivió en las últimas horas el defensa del América de Cali Nicolás Hernández, cuando se dirigía en la tarde del jueves anterior a cumplir con la práctica del elenco 'escarlata', que se alista para una nueva jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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Todo debido a que un enorme árbol colapsó y cayó directamente sobre su camioneta cuando se desplazaba por una vía del barrio Ciudad Jardín, en el sur de la 'sucursal del cielo'; el accidente ocurrió en medio de las fuertes lluvias que azotan al país. Afortunadamente, y en medio del pánico, el zaguero alcanzó a salir ileso del automóvil y recibió el apoyo inmediato de los transeúntes que se encontraban por la zona.

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La situación fue aún más delicada para el deportista americano, ya que su vehículo quedó rodeado por cables de alta tensión tras el impacto, lo que obligó a pedir la intervención urgente de las autoridades, como el caso de los bomberos, para retirar los escombros y asegurar dicha zona.

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De acuerdo a reporte que compartió el América de Cali en sus medios oficiales este viernes, Nicolás Hernández no sufrió lesiones de gravedad. Su diagnóstico inicial es un trauma en la rodilla derecha y está fuera de peligro.

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Así las cosas, se prevé que Hernández, de 28 años y oriundo de la ciudad de Villavicencio, sea baja para el partido que América tendrá este domingo 11 de octubre frente a Independiente Medellín. Dicho compromiso se disputará en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 8:15 de la noche, y corresponde a la jornada número catorce del presente campeonato.

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¿Cómo va el América de Cali en la Liga BetPlay II-2026?

Los dirigidos por David González encabezan la clasificación general del campeonato de nuestro país con 27 puntos, en doce compromisos disputados. El cuadro rojo del Valle del Cauca ha mostrado regularidad.

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