JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Noticias de Falcao García y su reaparición con Millonarios, en la Liga Betplay 2026

Noticias de Falcao García y su reaparición con Millonarios, en la Liga Betplay 2026

En medio de la crisis de resultados de Millonarios en las dos primeras fechas de la Liga, se recibió una novedad con el 'Tigre' Falcao, previo al duelo con Pasto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ene, 2026
Falcao García, atacante colombiano, se convirtió en refuerzo de Millonarios para 2026
