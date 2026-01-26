Noticias de Falcao García y su reaparición con Millonarios, en la Liga Betplay 2026

Millonarios no pasa por su mejor momento debido a los derrotas en el inicio de la Liga BetPlay I-2026, frente a Bucaramanga y Junior, y por eso los aficionados apuntan contra el DT Hernán Torres. Sin embargo, en las últimas horas la Dimayor entregó una noticia que cae como un bálsamo para el conjunto 'embajador', que ha recibido críticas por el estilo de juego y el rendimiento de varios de sus jugadores.

Falcao García, quien tenía una suspensión de cuatro partidos por sus declaraciones a mitad del año pasado, tras la derrota con Santa Fe en cuadrangulares, ya está disponible para jugar, puesto que le redujeron el castigo, tal y como se consignó hace pocos minutos de manera oficial del ente que rige el balompié profesional de nuestro país.

"El Comité decidió conceder la suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción impuesta al jugador Radamel Falcao García Zarate, por medio del artículo 3° de la Resolución No. 065 de 2025, consistente en dos (2) fechas de suspensión, en la medida en que se acreditaron los elementos objetivos, así como las circunstancias concurrentes dispuestas en el artículo 42 del CDU de la FCF", se lee en el boletín del ente rector del fútbol profesional colombiano.



¿Qué fue lo que dijo Falcao y por qué lo sancionaron?

Después de perder 2-1 con Millonarios frente a Santa Fe, en el mes de junio de 2025; Falcao entregó unas polémicas declaraciones. Así dijo que “nos robaron todo el torneo, ante la duda, todo era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo, pero todo el torneo fue en contra de Millonarios, y después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, qué estupidez están diciendo”.