Figura de Medellín le dedicó gol a su papá en el cielo y a su madre, que "lucha contra el cáncer"

Con una victoria 2-1 sobre el valeroso debutante Juventud de Uruguay, el Independiente Medellín colombiano se hizo este jueves al último de los cuatro cupos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, a la que entró junto a Barcelona SC de Ecuador, Deportes Tolima de Colombia y Sporting Cristal de Perú.

El equipo colombiano, dirigido por Alejandro Restrepo, salió a matar el sueño del humilde club uruguayo ante solo 12.000 hinchas y en una serie (1-1) completamente abierta.

El planeamiento tuvo efecto rápido y el DIM se puso arriba con un cabezazo de Hayen Palacios al minuto 14, luego de una serie de rebotes que dejó mal posicionada a la defensa del Pedrense.

"Esto es merecido, YO DEJO TODO, muy contento y se lo dedico a mi vieja que está en un tratamiento"



Francisco Fydriszewski, FIGURA de la clasificación del DIM.





"Era lo que necesitábamos (...) Nos costó un poco y más contra equipos uruguayos, pero estos equipos son así", reconoció Palacios.



Juventud, con la valentía que mostró como visitante en las series anteriores, se fue encima del Poderoso y recibió su recompensa diez minutos después con un tiro libre de Federico Barrandeguy (25), que buscó ángulo y no pudo rechazar de adentro el portero Salvador Ichazo.

La intensidad del partido, que se mantuvo equilibrado hasta la recta final, hacía presagiar los penales, pero todo se resolvió a favor del equipo paisa en el 83'.

Tras un tiro de esquina ejecutado por el refuerzo estelar Frank Fabra, el Rojo de la montaña consiguió el boleto a fase de grupos con otro cabezazo, esta vez del "Polaco" Francisco Fydriszewski.

El 3-2 definitivo en el global derrumbó el sueño acumulado de Juventud, que superó las dos rondas previas y se quedó a las puertas de la Libertadores. Sin embargo, jugará la Sudamericana por segunda vez en su historia.

Y justamente, tras finalizar el encuentro, Fydriszewski se volvió a robar los reflectores, con emotivas declaraciones y dedicatoria de gol, que llegó hasta el cielo.

“La verdad que sí, muy contento y merecida la clasificación. Cuando hice el gol, por la cabeza se me cruzó mi viejo (falleció), mi vieja que está también en un tratamiento del tema del cáncer; mi mujer y mis nenes, mis hermanos que siempre están detrás mío”, dijo el ‘Polaco’.

Con la clasificación, el Medellín prácticamente salva el semestre, pues apostó todas sus fichas a la cita continental y en el torneo local se ubica 16º con 7 puntos.

Será la undécima participación del DIM, y completa un poker de equipos colombianos en la fase de grupos por primera vez en cinco años, con Tolima, Junior y Santa Fe.