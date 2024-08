Omar Ramírez: "Con nuestra gente, en El Campín es a otro precio; es una serie remontable"

Minutos después de caer por la gran final de ida en la Liga femenina, Omar Ramírez, entrenador de Santa Fe, habló en rueda de prensa y analizó la derrota 2-1 contra el Cali.Sumado a eso, afirmó que todo está abierto de cara a lo que será el partido en El Campín.

“Este es un resultado que no lo veo malo, más allá de que sea adverso, pero Bogotá es nuestra casa y es a otro precio”, indicó de entrada el estratega ‘cardenal’, enfatizando en que las sensaciones son positivas, pues “se va con el vaso medio lleno y no medio vacío”.

Sumado a eso, referente a la derrota, Omar Ramírez analizó las claves por las cuales se llevan un territorio vallecaucano, más allá de haber tenido una jugadora más por más de media hora: “Yo creo que el Cali, independiente a que tenía diez jugadoras, se supo replegar atrás, aguantar y nosotros no pudimos contrarrestar ese bloque bajo que ellos tenían. Pecamos en la ansiedad, de llevar el partido hacia adelante, pero me quedo con la lucha, con que el equipo insistió, las chicas intentaron buscar el partido”.

“Yo creo que son muchas cosas, cambié el sistema de juego incluso. Igual no se vio reflejado la superioridad numérica que teníamos. Pero dentro del campo pasa más por mí que por las mismas jugadoras. La responsabilidad es mía. Al final no logramos tener superioridad porque no conseguimos los espacios, hubo movimientos que hay que trabajarlos porque se trabaja y pecamos de ansiedad, de buscar la manera del como sea y eso no es válido, hay que ser más inteligentes. Sin embargo, la serie está abierta”, añadió Omar Ramírez en rueda de prensa.

*Otras declaraciones:

Los cambios…

“Las que entraron, estuvieron más tranquilas, más frescas, pero no es fácil, es una cancha complicada, un rival complicado, el ambiente; yo dentro de todo me voy con sensaciones positivas, de que es un partido que lo vamos a remontar con el favor de Dios y nuestra gente, en El Campín, creo que el hincha se tiene que hacer sentir allá. Nunca nos han abandonado en una final, y ahora el estadio tiene que estar lleno, porque lo vamos a necesitar”.

¿Qué les dijo en el entretiempo?

“El mensaje fue claro, es un partido que está muy cerrado, que está para los dos, independientemente que el Cali tenia mas la pelota, no lo estábamos sufriendo, teníamos que estar muy atentos a los detalles y esos fueron los que nos terminaron costando”.

Natalia Gaitán…

“Natalia Gaitán es increíble, me sorprende, yo tenía dudas y más que todo por el tiempo que estuvo en cancha. Fueron 90 minutos y ella es una jugadora que no jugó un solo partido en toda la temporada y viene a una final, en Palmaseca, contra un rival difícil y la verdad nos dejó gratamente sorprendidos y satisfechos. Ella suma mucha desde todo punto de vista”.