Once Caldas vs. Nacional; el plato fuerte de la Liga BetPlay II-2025: comienza un nuevo torneo

Dos semanas después de que Santa Fe ganara la Liga Betplay I-2025, comenzará una nueva edición de la liga colombiana sin grandes novedades y con el partido de este viernes 17 de julio entre Once Caldas y Atlético Nacional como plato fuerte de la jornada inaugural.

El 'blanco-Blanco, que la próxima semana visitará al San Antonio Bulo Bulo en el partido de ida del 'play-off' de la Copa Sudamericana, tuvo una corta pretemporada en México en la que cayó 1-0 con el Cruz Azul y empató 1-1 con el Newell's.

En esos partidos, el entrenador Hernán Darío Herrera pudo probar a tres de sus cuatro fichajes para este semestre: el volante ofensivo Luis Sánchez y los laterales Kevin Tamayo y Efraín Navarro.

Se espera que estos jugadores empiecen a pescar minutos junto a la base de un equipo consolidado, en la que aparecen el delantero Dayro Moreno, máximo goleador histórico de Colombia, el extremo Michael Barrios, el centrocampista Mateo García, que se quedó tras rechazar ofertas de otros equipos, y el arquero James Aguirre.

Jugadores de Nacional en la Liga BetPlay

Al frente estará el Atlético Nacional, que aún no ha anunciado ningún fichaje y perdió a cuatro suplentes: los atacantes Kevin Viveros, Faber Gil y Kevin Parra, y el central Felipe Aguirre.

Sin embargo, el estratega argentino Javier Gandolfi logró mantener la base de la nómina del equipo y tendrá que trabajar para mejorar el nivel colectivo, pues sus dirigidos terminaron el semestre anterior con muchas críticas por el irregular rendimiento que mostraron en la temporada.

Ante el Once Caldas se espera que los Verdolagas cuenten con sus principales figuras, como el portero David Ospina, el central William Tesillo, el creativo Edwin Cardona, el extremo Marino Hinestroza y el goleador Alfredo Morelos.



Las dudas del América

El América de Cali debutará el viernes cuando visite al Llaneros, un partido al que los Diablos Rojos llegan en un ambiente enrarecido por la salida de su gran figura, el creativo Juan Fernando Quintero, que aún no se ha concretado.

El conjunto caleño tendrá como principales novedades el debut del centrocampista Jozen Escobar, que regresa al club tras haber jugado los últimos seis meses en el Al Ettifaq árabe, y los venezolanos Jhon Murillo, extremo que viene de jugar en México, y Joel Graterol, quien regresa tras superar una ruptura de tendón rotuliano que lo sacó de las canchas desde octubre de 2024.

Igualmente debutará el técnico argentino Gabriel Raimondi, quien reemplazó en el cargo al uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva, que renunció por desacuerdos con los directivos.

Tras el partido del viernes, el América viajará a Brasil para enfrentarse al Bahía en partido de ida del 'playoff' de la Copa Sudamericana.

Otro de los duelos llamativos de la jornada lo protagonizarán el Deportivo Cali y Junior el sábado, dos equipos que estrenarán técnico esta temporada.

Por el lado de los Azucareros, el nuevo entrenador es Alberto Gamero, mientras que el Tiburón contrató al uruguayo Alfredo Arias, que el semestre anterior entrenó al rival de su nuevo equipo en la jornada inaugural.

El campeón Independiente Santa Fe debutará el domingo en la casa del Deportivo Pereira, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, mientras que el Deportivo Independiente Medellín, que perdió la final con los bogotanos, recibirá al Alianza FC ese mismo día.

Partidos de la primera jornada

11 de julio

Llaneros vs. América (6:00 p.m.)

Once Caldas vs. Atlético Nacional (8:10 p.m.)

12 de julio

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima (2:00 p.m.)

Envigado vs. Fortaleza (4:10 p.m.)

Bucaramanga vs. Chicó (6:20 p.m.)

13 de julio

Independiente Medellín vs. Alianza

Deportivo Pereira vs. Santa Fe

La Equidad vs. Águilas Doradas.

Millonarios vs. Unión Magdalena (aplazado)