Pablo Peirano: "Santa Fe aún no se recupera de lo que pasó en la final de Liga BetPlay-I"

Independiente Santa Fe viene mostrando un nivel muy bueno en los últimos meses, esto siendo ratificado por cómo terminó llegando a la gran final de la Liga BetPlay 2024-I. Sin embargo, el cuadro de los 'leones', aunque mostró resiliencia y ganas de salir campeón durante toda la serie, no pudo quedarse con la estrella, la cual se le terminó escapando a manos del Atlético Bucaramanga.

Precisamente de esto habló Pablo Peirano, técnico de los 'albirrojos', quien fue claro al decir que el equipo aún tiene esa complicada sensación de haber perdido esa final, sin embargo, asegura que se está trabajando fuertemente para que todo ese 'fantasma' que atormenta al plantel se vaya por completo. "Todavía no hemos superado esa sensación de lo que pasó en la final", declaró en primera instancia el uruguayo para 'Blog Deportivo', de Blu Radio.

"Eso sí, lo que está prohibido es quedarse en el pasado y no mirar hacia adelante. Sin embargo, esa sensación de lo que nos ocurrió en la final aún persiste, y estamos trabajando duro para que se desvanezca", agregó a su explicación el estratega de Santa Fe.

Finalmente, reveló cuál debe ser el camino a seguir en este proceso de superación 'post-subcampeonato'. "La única manera de lograrlo es poder llegar nuevamente a la final y, esta vez, ganarla. Aunque esa sensación sigue ahí, no nos quedamos estancados en ella. Estamos enfocados en lo que está por venir", con notable carácter, esclareció Pablo Peirano

Más declaraciones de Pablo Peirano en 'Blog Deportivo'

Pablo Peirano, director técnico de Santa Fe. @santafe

¿Cuál es el secreto del buen nivel de Santa Fe en los últimos meses?

"El secreto para jugar bien es que nunca nos conformamos y siempre intentamos ir más allá, mejorando constantemente. No nos quedamos quietos ni estancados, sino que estamos en continuo movimiento, buscando mejorar y trabajar con los muchachos para entender que siempre se puede avanzar y traer cosas nuevas".

¿Cómo se entrena Santa Fe para los retos venideros?

"Consideramos que el fútbol no se entrena en una sola fase del juego, sino en todas ellas. Eso es lo más importante: poner en práctica y respetar la técnica de cada jugador. Hoy tenemos un equipo ofensivo, pero si también tenemos un equipo que recibe goles, no es bueno. Y si hay un equipo defensivo que no maneja bien la respuesta, tampoco será protagonista del juego, lo que no ayuda mucho".

¿Qué trabaja Santa Fe en los entrenamientos?

"Lo que intentamos con los entrenamientos y el enfoque es trabajar todas las fases del juego. La idea es que, cada vez que ocurran situaciones en los partidos, el equipo se sienta lo más cómodo posible porque ya lo hemos trabajado, siempre respetando la esencia del futbolista y lo que puede aportar al grupo. Así, podemos asegurarnos de que todo salga de la mejor manera".