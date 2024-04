Pablo Repetto: "Nos ganó la ansiedad, es una derrota que nos deja muy lejos del objetivo"

Nacional tuvo un nuevo revés en la Liga I-2024 del fútbol colombiano.Los dirigidos por Pablo Repetto cayeron en su visita a Tunja 2-1 con Boyacá Chicó y están en el fondo de la tabla. El resultado profundizó más su crisis y los dejó al borde de la eliminación.

Luego del compromiso en el estadio La Independencia, el DT del verde paisa compareció en rueda de prensa y dejó sus impresiones. Aseguró que su equipo le "ganó la ansiedad" y lamentó que hayan tenido poca producción en la ofensiva, teniendo a un hombre de más en cancha.

"Estamos dolidos por el resultado, la forma creo que lo hace más doloroso y el momento, ni hablar, que todo se suma. Un partido que había comenzado parejo, hacemos el gol, ahí creo que estábamos bien, trabajándolo, viene la expulsión y creo que después de la expulsión pensábamos que lo íbamos a manejar como lo estábamos haciendo. Una pelota que va al área, que no era complicada y tenemos la fatalidad de que se tropieza Arias y viene el empate, ahí el equipo sintió el golpe a pesar de que el rival estaba con un menos. Nos ganó la ansiedad, intentamos poner más gente, buscamos variantes y no las encontramos y en la última jugada hacen un gol de otro partido", analizó Repetto de entrada.

Nacional perdió en su visita a Tunja con Boyacá Chicó. @nacionaloficial

Y continuó en su análisis el timonel uruguayo: "Pero ni hablar que está la crítica, sobre todo cuando tuvimos uno más, de no generar muchas situaciones, es muy poca la producción para un equipo que estuvo con uno más y todo el tramo que tuvo. Lamentablemente que nos toca nuevamente sufrir esta derrota que nos deja muy lejos de lo que nos habíamos trazado como objetivo".

En medio de la charla con los medios de comunicación a Repetto le consultaron por las palabras que le dijo al árbitro central en medio del juego contra los 'ajedrezados'.

"Lo que quería era que se jugara, porque ellos se tiraban. Se cortó constantemente, no sé cuánto se jugó, pero se jugó poco. No sé cuántos jugadores tuvieron tirados, era eso, el enojo, que él (árbitro) tenía que hacer jugar", expresó Repetto.

Otras declaraciones de Pablo Repetto:

El por qué de la alineación y los cambios...

"Cuando pasa una cosa de estas, o cuando no ganas, siempre se busca soluciones en lo que no jugaron. Evaluaremos, hoy (sábado) apostamos a estos jugadores. El caso de Velásquez sigue lesionado, teníamos que elegir entre Duque y él (Sierra) y nos inclinamos por Duque y así en otros casos. Buscaremos soluciones para el futuro".

Lo que mejoraron...

"Logramos el gol que antes no habíamos logrado y después no quedé conforme sobre todo después del gol de ellos, equivocamos los caminos. Nos ganó la ansiedad, lo poco que habíamos mejorado en el primer tiempo, lo borramos porque hicimos un mal segundo tiempo y por eso no podemos lograr el resultado. Independientemente de todo es demasiada dura la derrota porque ellos tienen un remate en el palo, pero cuando estás en un momento así te pasan estas cosas, pero la crítica está sobre todo lo que hicimos en el segundo tiempo, que no debimos dejar que el rival tuviera las oportunidades que tuvo y por eso perdimos".

Lo que viene para el verde paisa

"Tenemos que estar tranquilos, mirar lo que viene, buscar los soluciones dentro del plantel que tenemos, y tratar de encarar lo que viene con la entereza que tenemos que tener por el club que estamos".