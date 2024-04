Pablo Repetto, tras 0-0 con Santa Fe: "Todavía estamos con vida y vamos a seguir peleando"

Atlético Nacional no tuvo el resultado esperado contra Santa Fe, club con el que empató 0-0 en el estadio El Campín. El 'verdolaga' quedó con 20 puntos y en la décima casilla y las opciones de clasificar a los cuadrangulares quedaron un poco relegadas. Tras el juego, Pablo Repetto dejó su opinión en rueda de prensa; el DT del 'verdolaga' se muestra optimista y afirmó que "vamos a seguir peleando".

"La verdad es que nos imaginábamos un partido así, ellos son un muy buen equipo, están muy bien dirigidos, no de casualidad están en la posición que están en la tabla. Jugaban de local y ante su gente, y nosotros veníamos a buscar los tres puntos, que lamentablemente no se nos dieron; creo que el resultado en líneas generales es justo. Ellos tienen dos o tres situaciones de gol y nosotros también, quizás en el segundo tiempo ellos tuvieron más dominio del balón. Sumamos un punto, pero no es lo queríamos y veremos si este punto nos ayuda en poder meternos entre los ocho, sabemos que quedamos un poco relegados, nos quedan tres fechas y hay que buscar los tres puntos en cada partido", dijo.

El técnico uruguayo al servicio de Atlético Nacional sostuvo que "intentamos atacar, el rival juega, esta cancha es difícil. La dificultad del rival por momentos no nos permitió atacar, intentamos trabajar el partido, lo buscamos, no tuvimos quizá la claridad. Es verdad que ellos hacen un gol en offside fino. Por momentos nos neutralizaron y no nos dejaron atacar como queríamos, y en otro momento, tuvimos otra posibilidad".

Repetto fue claro en su libreto y complementó que es fue un empate justo, que aún siguen con vida y no se darán por vencidos.

"Lo intentamos, pero no nos dio para poder ganar y nos deja con pocos menos posibilidades, pero todavía con vida y vamos a seguir peleando. Creo que nos ganó la ansiedad por momentos, yo vi a un equipo que peleó, estos son de los partidos duros y termina siendo un empate que es justo", agregó.

Pablo Repetto, entrenador de Atlético Nacional. Colprensa

Otras declaraciones de Pablo Repetto:

-Su análisis del árbitro

"No voy a hablar del árbitro, pregúntele a los jugadores si estaban molestos por alguna jugada puntual. Cuando me sacan la amarilla es que le digo al cuarto árbitro, no quiero entrar en detalles. Les puedo explicar los que yo pregunté con respeto".

- El tema de los refuerzos:

"Todavía no hemos hecho un análisis profundo, seguimos evaluando como lo hacen todos los equipos. En determinado momento se tomarán las decisiones que corresponden".

- Lo que hay que mejorar, las opciones de clasificar

"Hay que hacer partidos muy buenos como algunos que hemos hecho. Hay que repetirlos con más frecuencia y hay que hacer más efectivos si queremos lograrlo. El objetivo estaba lejano, ahora no está claro, pero todavía está en juego y las posibilidades matemáticas están, así que nos vamos a aferrar a eso".