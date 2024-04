Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay I-2024, tras el 0-0 entre Santa Fe y Nacional

La jornada sabatina de la Liga Betplay I-2024 tuvo un emocionante partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional,el cuál era clave en la lucha por meterse entre los ochos primeros en la tabla de posiciones. En Gol Caracol le contamos cómo quedaron 'leones' y 'verdolagas'.

En el estadio El Campín, afectado visiblemente por los conciertos de Karol G,Santa Fe y Nacional se dieron cita en un juego que tuvo opciones de lado y lado, siendo la más clara un gol de Daniel Torres que fue anulado por el VAR, por posición invalida de Juan Pablo Zuluaga, quien según el juez obstaculizó una posible reacción del arquero Harlen 'Chipi Chipi' Castillo.

Lo cierto es que todo quedó en empate y ahora Santa Fe marcha tercero con 28 puntos, mientras que Nacional es décimo con 20 unidades.

Acción de juego entre Santa Fe y Nacional en el estadio El Campín. Foto: Colprensa

Este no fue el único partido del sábado, a primera hora, Fortaleza venció 2-0 en Techo a Once Caldas con goles de Jesús Arrieta y Adrián Parra. En la previa al encuentro, los 'amix' le hicieron un particular homenaje a Dayro Moreno, por ser el máximo goleador del fútbol colombiano.

La jornada del viernes

En el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el Tolima se impuso 2-1 a Águilas Doradas. Junior Hernández y Carlos Cortés, desde el punto de penalti, anotaron los goles para el equipo local. Felipe Pardo fue el autor del gol para el club antioqueño. Con esta victoria, bajo la dirección de David González, el Tolima se coloca en la segunda posición con 32 puntos en la tabla.

Deportivo Cali y América de Cali empataron 1-1 en un partido marcado por hechos de violencia, lo que llevó a un retraso en el inicio del segundo tiempo.Sin embargo, el encuentro pudo completarse sin más contratiempos. Nilson Castrillón anotó el gol para los 'diablos rojos', mientras que Fabián Castillo marcó para los 'azucareros'. Con este empate, Deportivo Cali se sitúa en la posición 15 con 16 puntos, mientras que América de Cali se encuentra en el octavo lugar con 23 unidades.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2024, tras el 1-1 entre Santa Fe y Nacional: