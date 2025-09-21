Síguenos en::
Tendencias:
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pereira protestó por penalti en la última jugada a favor de Boyacá Chicó, ¿fue o no fue?

Pereira protestó por penalti en la última jugada a favor de Boyacá Chicó, ¿fue o no fue?

La acción se presentó al tercer minuto de adición de la parte complementaria en el estadio La Independencia de Tunja. ¡Vea acá la jugada polémica en Boyacá Chicó vs. Pereira!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
La acción de juego polémica en Boyacá Chicó vs. Pereira.
La acción de juego polémica en Boyacá Chicó vs. Pereira.
Foto: captura de pantalla de video

Publicidad

Publicidad

Publicidad