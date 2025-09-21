Pereira protestó por penalti en la última jugada a favor de Boyacá Chicó, ¿fue o no fue?

Boyacá Chicó y Deportivo Pereira fueron los encargados de cerrar la jornada número doce de la Liga BetPlay II-2025, este domingo en el estadio La Independencia. El compromiso en la ciudad de Tunja tuvo una jugada polémica al final y la cual fue protestado por todo el plantel 'matecaña'; el árbitro Carlos Márquez (Bolívar), determinó penalti para los 'ajedrezados'. ¿Fue o no fue?

Dicha jugada controversial se presentó al tercer minuto de adición de la parte complementaria. La pelota fue al área del Pereira, y tras una serie de despejes, un jugador del cuadro boyacense cayó en el área y el juez central decretó pena máxima. ¡De inmediato hubo protesta en el equipo pereirano!

Luego, desde el VAR intervinieron a revisar la acción, pero tras largos minutos de revisión, se determinó cobro desde el punto blanco para Chicó. Frente al balón se paró Johan Bocanegra quien lo transformó en gol y el empate 1-1 final se subió al tablero.



Acá la jugada polémica en Boyacá Chicó vs. Pereira: