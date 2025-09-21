Síguenos en::
Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga Betplay II 2025, tras triunfos de Millonarios y Nacional

Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga Betplay II 2025, tras triunfos de Millonarios y Nacional

Los 'embajadores' superaron 3-2 a Fortaleza en El Campín, mientras que los 'verdolagas' impusieron condiciones en Santa Marta. ¡Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Millonarios y Nacional ganaron en la fecha 12.
Fotos: Colprensa

