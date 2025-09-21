Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga Betplay II 2025, tras triunfos de Millonarios y Nacional

Este domingo continuó la jornada número doce, y teniendo en cancha a Millonarios y Atlético Nacional. Los 'embajadores' tuvieron un ajustado triunfo 3-2 sobre Fortaleza en el estadio Nemesio Camacho El Campín, mientras que los 'verdolagas' impusieron condiciones en Santa Marta, al vencer por 1-2 al Unión Magdalena. ¡Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025!
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025
- Atlético Bucaramanga |24 puntos
- Junior de Barranquilla | 21 puntos
- Fortaleza | 21 puntos
- Atlético Nacional | 20 puntos
- Independiente Medellín |20 puntos
- Tolima | 20 puntos
- Llaneros | 18 puntos
- Deportivo Cali | 17 puntos
- Santa Fe | 17 puntos
- Alianza FC |16 puntos
- Millonarios | 14 puntos
- Pereira |13 puntos
- Once Caldas |13 puntos
- Envigado | 12 puntos
- Águilas Doradas | 11 puntos
- Unión Magdalena |11 puntos
- La Equidad | 11 puntos
- Deportivo Pasto |10 puntos |
- América de Cali | 10 puntos
- Boyacá Chicó |10 puntos
Resultados de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025
- Atlético Bucaramanga 2-0 Deportes Tolima
- América de Cali 2-1 Once Caldas
- Envigado 0-0 Alianza
- Llaneros 0-1 Águilas Doradas
- Deportivo Pasto 1-1 Independiente Santa Fe
- La Equidad 0-4 Deportivo Cali