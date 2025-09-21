Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga Betplay II 2025, tras triunfos de Millonarios y Nacional

Este domingo continuó la jornada número doce, y teniendo en cancha a Millonarios y Atlético Nacional. Los 'embajadores' tuvieron un ajustado triunfo 3-2 sobre Fortaleza en el estadio Nemesio Camacho El Campín, mientras que los 'verdolagas' impusieron condiciones en Santa Marta, al vencer por 1-2 al Unión Magdalena. ¡Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025!

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Bucaramanga |24 puntos Junior de Barranquilla | 21 puntos Fortaleza | 21 puntos Atlético Nacional | 20 puntos Independiente Medellín |20 puntos Tolima | 20 puntos Llaneros | 18 puntos Deportivo Cali | 17 puntos Santa Fe | 17 puntos Alianza FC |16 puntos Millonarios | 14 puntos Pereira |13 puntos Once Caldas |13 puntos Envigado | 12 puntos Águilas Doradas | 11 puntos Unión Magdalena |11 puntos La Equidad | 11 puntos Deportivo Pasto |10 puntos | América de Cali | 10 puntos Boyacá Chicó |10 puntos

Resultados de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025