Jugador de Selección Colombia estaría a mínimos detalles de llegar al Brasileirao

Juan Camilo Portilla ya se encuentra en territorio brasileño para convertise en nuevo jugador de Athletico Paranaense. El colombiano deja Talleres luego de dos años en el club argentino, con el que disputó 78 partidos, con un saldo de un gol y seis asistencias. El volante llega a reforzar al equipo que quedó segundo en el Brasileirao B y logró un cupo en la máxima división brasileña para el próximo año.

#FuracãoNaTMC - JUAN PORTILLA NA ÁREA!



Volante colombiano desembarcou no Aeroporto Afonso Pena e conversou com a @Monivilela



🎥: @Monivilela pic.twitter.com/p6PCZTZFEF — Esportes TMC Paraná (@EsportesTMC) December 22, 2025

Según reportes de prensa, firmaría un contrato hasta 2028 con el conjunto de Paraná. Portilla sonó para reforzar hace un tiempo a Atlético Mineiro, pero finalmente recalará en el 'rubro-negro'. El nacido en Cali se convertirá en el séptimo colombiano en la filas del Paranaense, sumándose a Juan Felipe Aguirre, Carlos Terán, Élan Ricardo, Stiven Mendoza, Kevin Viveros y su más reciente fichaje, Alejandro García, procedente de Once Caldas.

En desarrollo....

