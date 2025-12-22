Así cerró el 2025 la Selección Colombia en el ranking FIFA; España sigue en lo más alto

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La selección española se mantiene como número uno en la última clasificación mundial de la FIFA de 2025 por delante de Argentina, a la que se enfrentará en marzo en la Finalissima en Lusail que dirimen las campeonas de Europa y de la Copa América.
El conjunto que dirige Luis de la Fuente mantiene los 1877.18 puntos, en tanto que el de Lionel Scaloni sigue con 1873.33 y Francia sigue cerrando el podio con 1870. No hay cambios en los puestos de privilegio de la tabla, por lo que completan el 'top 10' Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia. La primera modificación es el ascenso de Argelia, que arrebata la trigésima cuarta posición a Egipto. Jordania sube dos (a la 64) tras ser finalista de la Copa Árabe (perdió con Marruecos)
|Posición
|Selección
|Puntaje
|1
|España
|1877.18
|2
|Argentina
|1873.33
|3
|Francia
|1870.00
|4
|Inglaterra
|1834.12
|5
|Brasil
|1760.46
|6
|Portugal
|1760.38
|7
|Países Bajos
|1756.27
|8
|Bélgica
|1730.71
|9
|Alemania
|1724.15
|10
|Croacia
|1716.88
|13
|Colombia
|1701.30
|15
|México
|1675.75
|16
|Uruguay
|1672.62
|23
|Ecuador
|1591.73
|30
|Panamá
|1540.43
|39
|Paraguay
|1501.50
|48
|Venezuela
|1465.22
|49
|Costa Rica
|1464.24
|51
|Perú
|1459.57
|52
|Chile
|1457.84
|65
|Honduras
|1379.54
|76
|Bolivia
|1329.56
|94
|Guatemala
|1245.77
|100
|El Salvador
|1226.65
|132
|Nicaragua
|1116.86
|143
|R. Dominicana
|1077.49
|156
|Puerto Rico
|1020.07
|166
|Cuba
|980.49
En desarrollo...
Publicidad