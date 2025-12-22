Síguenos en:
Gol Caracol  / Así cerró el 2025 la Selección Colombia en el ranking FIFA; España sigue en lo más alto

El ente rector del fútbol mundial dio a conocer el último ranking del año, en el que España se mantiene en el primer lugar, mientras que la Selección Colombia no tuvo novedades en el escalafón. ¡Conozca la posición de la ‘tricolor’!

Por: EFE
Actualizado: 22 de dic, 2025
La Selección Colombia integra el grupo K del Mundial 2026.
AFP

