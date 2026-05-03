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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras la decisiva fecha 19

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras la decisiva fecha 19

Quedaron definidos los ocho equipos clasificados a la finales de la Liga BetPlay I-2026. ¡Conozca cómo quedó la tabla de posiciones!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de may, 2026
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Acción de juego entre Alianza FC y Millonarios.
Acción de juego entre Alianza FC y Millonarios.
Foto: Colprensa

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