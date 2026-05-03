Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras la decisiva fecha 19

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La jornada dominical de la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026 estuvo de infarto de principio a fin, en plazas como El Campín, en el Manuel Murillo Toro, el Atanasio Girardot, y en el Armando Maestre Pavajeau, estuvieron las miradas; ya que ahí se definieron los últimos equipos clasificados a los ‘play-offs’.
En la capital del país hubo un intenso duelo entre Santa Fe e Internacional de Bogotá; ambos clubes con el objetivo de mantenerse en el selecto grupo de los ocho.
Fabricio Sanguinetti adelantó a los de Inter, pero Hugo Rodallega, de penalti, Emmanuel Olivera y Nahuel Bustos le dieron la vuelta para los leones.
Además, en la ciudad de Ibagué, el Deportivo Cali visitó al Tolima. El conjunto ‘piajo’ comenzó con toda en el juego, primer con una pelota en el palo tras una chilena de Jherson Mosquera.
Pero el Tolima se fue en ventaja luego desde que el VAR le avisar al árbitro Carlos Ortega de un posible penalti, previo una falta de ‘Tití’ Rodríguez sobre Daniel Pedrozo. Luego de ver la jugada en el monitor, el colegiado señaló cobro desde el punto blanco que fue cambiado por Ever Valencia, al 12.
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En la segunda parte llegó el gol del Cali, también por la vía del penalti. Avilés Hurtado, quien ingresó para el complemento, fue derribado en el área. ‘Tití’ Rodríguez infló la red para el 1-1.
De otro lado, el ‘embajador’ igualó 2-2 en su visita al Alianza FC en la ciudad de Valledupar. Los dirigidos por Fabián Bustos tuvieron serias falencias en la parte posterior, y Guillermo de Amores presentó un error claro.
El DIM cayó de local contra Águilas Doradas por marcador de 1-2. Los dirigidos de forma interina por Sebastián Botero se vieron sorprendidos por los 'dorados', que anotaron por intermedio de Jorge Rivaldo y Nicolás Lara.
|Posiciones
|Equipo
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|19
|+20
|40
|2
|Deportivo Pasto
|19
|+5
|35
|3
|Once Caldas
|19
|+9
|33
|4
|Junior FC
|19
|+6
|33
|5
|Deportes Tolima
|19
|+10
|31
|6
|América de Cali
|19
|+9
|31
|7
|Independiente Santa Fe
|19
|+7
|29
|8
|Internacional de Bogotá
|19
|0
|28
|9
|Deportivo Cali
|19
|+4
|27
|10
|Millonarios FC
|19
|+8
|26
|11
|Independiente Medellín
|19
|+2
|26
|12
|Águilas Doradas
|19
|-5
|26
|13
|Atlético Bucaramanga
|19
|+7
|24
|14
|Fortaleza CEIF
|19
|-3
|22
|15
|Jaguares de Córdoba
|19
|-6
|18
|16
|Boyacá Chicó
|19
|-8
|16
|17
|Cúcuta Deportivo
|19
|-12
|14
|18
|Alianza FC
|19
|-15
|12
|19
|Llaneros FC
|19
|-18
|10
|20
|Deportivo Pereira
|19
|-20
|8