Millonarios fracasó, empató 2-2 con Alianza y quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-I

Millonarios consumó su eliminación en la Liga Betplay I 2026 este domingo en la ciudad de Valledupar, en donde no pasó del empate 2-2 frente a Alianza y de esa manera quedó sin opción de entrar en el grupo de los ocho mejores. Para los 'embajadores' no habrá así estrella en este primer semestre del año y ahora deberá tener la mira puesta en la Copa Sudamericana y en la primera ronda de la Copa Colombia, en la que jugarán los 12 clubes eliminados de la A y los 8 de la B.

Yeiner Londoño y Pedro Franco, tras un error del arquero Guillermo de Amores, fueron los anotadores por el dueño de casa; mientras que por los bogotanos anotó Rodrigo Contrera por partida doble.

Con ese resultado, Millonarios quedó con 26 puntos y no alcanzó el objetivo en la fecha19, en la que tenía la obligación de sumar una victoria.

Los albiazules quedaron en deuda, ya que ni con el entrenador Hernán Torres, ni con el argentino Fabián Bustos logró consolidar un rendimiento en ascenso. Ni el fútbol, ni las estadísticas acompañaron a un Millonarios, al que siempre se le exige al máximo por su historia e igualmente por su condición de grande siempre se espera que pelee arriba.



Jugadores llamados a liderar la causa como Leonardo Castro, David Macalister Silva, Mateo García y refuerzos como el uruguayo Édgar Elizalde y Julián Angulo no dieron el nivel esperado. Además de eso, a la gran figura Falcao García nuevamente las lesiones le impidieron tener una continuidad importante.

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Tanto en las redes sociales, como en los medios capitalinos se ha armado todo un debate y han llegado críticas en contra de los directivos, jugadores e integrantes del cuerpo técnico.



¿Qué viene para Millonarios en Copa Sudamericana?

Para Millonarios, después de haber quedado por fuera de la lucha por el título del fútbol colombiano en este primer semestre de 2026, lo que vienen son los partidos de la segunda vuelta de la Copa Sudamericana. El próximo jueves 7 de mayo los capitalinos tendrán que visitar a O'Higgins, de Chile. Dicho compromiso será a las 5 de la tarde, hora de nuestro país.

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En el torneo de la Conmebol, el equipo que orienta Fabián Bustos acumula 4 puntos y marchan en la tercera plaza del grupo C, en el que Sao Paulo es primero con 7 unidades y los chilenos tienen 6 puntos.