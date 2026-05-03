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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios fracasó, empató 2-2 con Alianza y quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-I

Millonarios fracasó, empató 2-2 con Alianza y quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-I

Millonarios consumó su adiós de la Liga este domingo, ni con Hernán Torres, ni con el argentino Fabián Bustos el equipo encontró el norte y ahora queda la Copa Sudamericana y la Copa Colombia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 3 de may, 2026
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Millonarios Liga BetPlay 2026-I
Colprensa

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