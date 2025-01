¿Por qué Millonarios y Once Caldas jugarían la Copa Sudamericana en el Atanasio Girardot?

Desde el inicio de esta nueva semana futbolera, a pocos días de comenzar la Liga Betplay 2025-I, los diferentes equipos colombianos en disputa por torneo internacional comienzan a palpitar su temporada, en la que algunos deberán enfrentarse por un cupo a las fases de grupos tanto de Copa Sudamericana como de Copa Libertadores .

Justamente entre estos están Millonarios FC y Once Caldas , que lograron la clasificación a la fase previa de la Sudamericana, por lo que debido a las estipulaciones de la competencia deberán medirse entre ellos en busca del paso a la fase de grupos. El club de Manizales salió favorecido en el sorteo que definía quién ejercería de local en el juego, que será por eliminación directa, por lo que el estadio Palogrande sería la sede del juego, pero por problemas de funcionalidad en el propio, el Atanasio Girardot de Medellín podría terminar siendo la casa de este importante juego.

Según indican reconocidos periodistas cercanos al equipo 'blanco blanco', los problemas en el estadio Palogrande de Manizales están en la iluminación, pues no estarían cumpliendo con los requerimientos mínimos que exige la Conmebol para poder inscribir un estadio para competencia internacional, por lo que desde el club se vieron obligados a nombrar como plaza alternativa al estadio Atanasio Girardot de Medellín, casa de Atlético Nacional e Independiente Medellín, generando molestia en redes sociales por la gran posibilidad que existe de que este sea la sede final del enfrentamiento.

"El Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín es el escenario alterno inscrito por @oncecaldas ante la @conmebol en caso tal de que no se pueda jugar en Palogrande por @Sudamericana", fueron las palabras del reconocido periodista Juan Esteban Londoño, quien es periodista deportivo de 'Pasión Blanca', el "Medio líder con toda la información del Once Caldas", según indican ellos mismos.

"El Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín es el escenario alterno inscrito por @oncecaldas ante la @conmebol en caso tal de que no se pueda jugar en Palogrande por @Sudamericana", fueron las palabras del reconocido periodista Juan Esteban Londoño, quien es periodista deportivo de 'Pasión Blanca', el "Medio líder con toda la información del Once Caldas", según indican ellos mismos.

Cabe destacar que todavía no es oficial que Millonarios y Once Caldas deban jugar en el Atanasio Girardot, pues el estadio Palogrande todavía tiene tiempo para realizar el cambio de luces y poder ser la sede del importante enfrentamiento, y desde la alcaldía de Manizales ya afirmaron estar trabajando en adjudicar a la empresa que realizará el cambio de iluminación.

Aun con esta información, eso no ha evitado que en redes sociales tanto hinchas de Once Caldas como de Millonarios pusieran el 'grito en el cielo' por la posibilidad de jugar el partido en Medellín, entendiendo que perderían la ventaja de localía los hinchas del blanco, mientras que los azules no estarían a gustos en la casa de Atlético Nacional, con quien mantienen una gran rivalidad.

Macalister Silva con Millonarios