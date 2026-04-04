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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Por qué salió Mateo Puerta a los doce minutos, del duelo entre Tolima vs. Santa Fe?

¿Por qué salió Mateo Puerta a los doce minutos, del duelo entre Tolima vs. Santa Fe?

Pablo Repetto habló en rueda de prensa y confesó todo lo sucedido en el duelo entre Tolima y Santa Fe, donde tuvo que sustituir a Puerta, antes de los quince minutos de partido.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Pablo Repetto hablando sobre la lesión de Mateo Puerta.
Pablo Repetto hablando sobre la lesión de Mateo Puerta.
Foto: AFP.

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