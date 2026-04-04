¿Por qué salió Mateo Puerta a los doce minutos, del duelo entre Tolima vs. Santa Fe?

Minutos después de terminar el encuentro entre Tolima y Santa Fe; Pablo Repetto dio la ‘cara’ en la rueda de prensa, atendiendo a los medios de comunicación presentes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

No obstante, antes de hablar del partido, hubo una inquietud que le hicieron al estratega uruguayo y fue la salida tempranera de Mateo Puerta, quien fue camino a los vestuarios entre lágrimas, a los doce minutos del encuentro.

“El cambio de Mateo Puerta es porque él tiene un tema muscular, en el cuádriceps, por eso sale; él sintió una lesión muscular. Además, venía arrastrando con eso, porque hace poco salió de una lesión de la pantorrilla y ahora sintió la lesión en el cuádriceps, por eso sale”, respondió contundentemente el estratega ‘charrúa’, dejando claras las razones por las cuales le dio salida al lateral derecho.

¡Tapándose la cara se fue Mateo Puerta sustituido en los primeros minutos!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/vt7Oesi8Br — Win Sports (@WinSportsTV) April 5, 2026

Sumado a eso, el entrenador santafereño habló del partido, analizando el empate 2-2 contra Tolima: “Sentimos que nos vamos con poco, el equipo hizo un gran esfuerzo. Yo creo que recibimos un gol tempranero, en una jugada aislada, de un lateral volante llega el otro; incluso, veo que la quiere parar y llega por arriba. Ahí nos costó un poquito, pero luego nos fuimos acomodando; corrimos algunos riesgos porque vinimos buscamos los tres puntos, generamos situaciones para ganar”.



¿Qué sensaciones le quedan del empate?

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“Ya en el segundo tiempo ajustamos unas cosas, no pasamos zozobra, hasta tuvimos más opciones para ampliar el marcador, pero no las culminamos. Al final, una jugada de tiro de afuera, nos convierten. Buscamos el tercero y terminamos con la sensación de que queríamos seguir jugando, porque estábamos más cerca del gol. Lamentablemente nos toca no ganar, pero el equipo en este último tramo creo que ha demostrado cosas muy buenas, que nos ilusiona, pese a la situación en la tabla. Pero el equipo cada vez es más agresivo, juega en campo rival y eso es lo principal; después, la tabla de posiciones no nos tiene conformes, pero quedan cuatro finales y ahora pensar en el partido de la Copa Libertadores”.

¿Qué análisis hacer de este Santa Fe, previo a Libertadores?

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“Yo soy crítico; creo que el equipo en los últimos cuatro partidos ha demostrado una identidad. Hay sesenta minutos muy buenos con Medellín, luego vienen unos treinta muy malos que se hizo la autocrítica. Frente a Bucaramanga, en líneas generales, tuvimos cosas buenas. Con Llaneros estuvimos cerca de llevarnos algo, que no es fácil por la roja. Ahora contra Tolima competimos”.

Acción de juego, en el duelo entre Santa Fe vs. Tolima, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

¿Para qué está este Santa Fe?

“Hay que ilusionarnos con cosas que vimos del equipo, pero tenemos que tener claro que cuando jugamos de local a veces estamos un poco ansiosos y eso nos juega en contra; debemos tener la tranquilidad. Queríamos darle frescura al equipo, sabíamos que había que correr y había un campo largo; Hugo Rodallega había hecho un gran desgaste y quedaban veinte minutos, entendíamos que Nahuel Bustos nos iba a dar lo que nos dio. Hay dos o tres que tuvimos para liquidarlo”.