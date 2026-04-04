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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Tolima 2-2 Santa Fe

Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Tolima 2-2 Santa Fe

El cuadro 'pijao' rescató un agónico empate en casa frente al 'león', quien se complicó en sus aspiraciones de clasificar a los ocho. Así quedó al tabla de posiciones.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Acción de juego, en el duelo entre Santa Fe vs. Tolima, por Liga BetPlay.
Acción de juego, en el duelo entre Santa Fe vs. Tolima, por Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

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