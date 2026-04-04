Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2026, tras Tolima 2-2 Santa Fe

Este sábado 5 marzo, Independiente Santa Fe visitó a Deportes Tolima, por el duelo correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay I-2026, que se encontraba aplazado desde semanas atrás.

Y es que, desde el inicio del encuentro, no faltaron las emociones en el estadio Manuel Murillo Toro; esto, a través de Jerson González, quien anotó el 1-0 a favor de los 'pijaos', con un tanto tempranero a los cinco minutos.

Incluso, en esa anotación, el lateral izquierdo de Santa Fe, que es Mateo Puerta, se vio involucrado defensivamente. Y como dato no menor, solo segundos después de esto, Pablo Repetto sacó al jugador sustituido, a los doce de partido.

Mateo Puerta y Pablo Repetto, protagonistas en el duelo entre Tolima y Santa Fe. Foto: Pantallazos de X.

Aunque no se sabe a ciencia cierta la explicación real del cambio, sí es cierto que esto fue tema polémico en las redes sociales.



Sin embargo, los 'cardenales' no bajaron y siguieron insistiendo hasta encontrar el empate, por medio de Hugo Rodallega. El delantero santafereño apareció solitario en el área rival, rematando de gran manera, para poner el 1-1 parcial a los 19 minutos.

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Pero eso no fue todo, pues el 'león' se tomó más confianza y, en un rebote que dejó el guardameta Neto Volpi, Omar Frasica apareció para definir el 1-2, que puso a Santa Fe arriba del marcador parcialmente.

Ya en el complemento, Tolima buscó el empate y, con la ventaja en el marcador, el equipo bogotano trató de darle manejo al juego y encontrar el gol de la tranquilidad.

⏱️90+’ ¡Termina el partido en el Manuel Murillo Toro de Ibagué 🏟️!



Tolima 2-2 Santa Fe#VamosSantaFe pic.twitter.com/6JpgYU1Z7r — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 5, 2026

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Sin embargo, esa anotación nunca llegó y, con un remate de media distancia, Juan Pablo Torres convirtió el 2-2 a los 74 minutos de partido, para darle un nuevo aire a los 'pijaos', que intentaron y estuvieron cerca del tercero.

A los 87 minutos, Daniel Pedrozo vio la roja; hecho que aprovechó Santa Fe, mandando a todo el equipo arriba, hasta encontrar el 3-2, que llegó por medio de Alexis Zapata en el tiempo adicional. Pero por un fuera de lugar, el juez central fue al VAR e invalidó la acción, dejando 2-2 el resultado final.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Tolima 2-2 Santa Fe