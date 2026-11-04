¿Por qué se retrasó el inicio del partido entre Cúcuta y Santa Fe de Liga BetPlay II-2026?

Lo que pintaba para ser una fiesta, terminó de la manera más inesperada. Cúcuta Deportivo, que mantiene viva su ilusión de clasificar a cuadrangulares y, de paso, mantenerse en la primera división del fútbol colombiano, recibía a Independiente Santa Fe, que necesita tan solo un punto para asegurar su presencia en la siguiente fase de la Liga BetPlay II-2026.

Antes de que rodara la pelota, se realizó un saque de honor por parte de la Policía Nacional y, de inmediato, se iba a llevar a cabo un homenaje a Mauricio Duarte por completar 300 partidos con la camiseta del 'motilón'. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. La luz se apagó, tras una falla eléctrica en el estadio General Santander, y quedó oscuro.

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En un principio, se creía que era como parte del homenaje al futbolista, pero todo se aclaró rápidamente y la verdad es que hubo un daño en las luminarias. Incluso intentaron que se prendieran, pero de inmediato se apagaron. Por eso, desde la terna arbitral se tomó la decisión de que ambos equipos se fueran a los vestuarios, mientras que todo se solucionaba.

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Como si fuera poco, teniendo en cuenta que el balón rodaba a las 6:30 p.m. y en Cúcuta se presenta la 'hora pico' en ese momento, el tráfico no permitió que los especialistas en esto llegaran pronto al General Santander. Razón por la que se informó que, como mínimo, se debía esperar 40 minutos para que volviera la luz y, por ende, ruede la pelota.



Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe se enfrentan por la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Cúcuta / Twitter de Santa Fe

Video de lo ocurrido en el estadio General Santander, previo a Cúcuta vs. Santa Fe

🏟️⚽¡El General Santander está de fiesta! Así se vive el ambiente previo al choque entre el Cúcuta Deportivo y Santa Fe.



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