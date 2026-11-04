"A David Ospina lo cogíamos los delanteros de Nacional a patearle y él, ni una mala cara, dele y ya"

La noticia principal de nuestro fútbol en las últimas horas tuvo que ver con el retiro del fútbol de David Ospina, quien se convirtió en un histórico de la Selección Colombia y de Atlético Nacional y que tuvo pasos por clubes como Niza, de Francia; Arsenal, de Inglaterra; y en Al Nassr, de Arabia Saudita, todo en más de veinte años de carrera deportiva.

Y del arquero antioqueño han hablado un buen número de invitados a nuestro espacio el Anecdotario, que hoy recordamos para delinear una semblanza del mundialista con el seleccionado de nuestro país en Brasil 2014, Rusia 2018 y en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ahí, el primero en tomar la palabra fue Libis Arenas, un guardameta que se quedó en promesa y que alcanzó a tener un relevante recorrido profesional.

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"Yo a David Ospina lo vi siempre como un compañero, no como un rival en nuestros tiempos de Selección Colombia. Me enseñó mucho siempre y me siento contento por la carrera que hizo. Un muchacho que desde que empezó se le notó su madurez, una persona muy centrada en sus cosas y de bien. Cuando era mi suplente en las juveniles, fue tranquilo, paciente y no se desesperó", dijo Arenas.

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En el seleccionado colombiano de mayores ya lo recibieron jugadores más consagrados, con experiencia. Uno de ellos fue Agustín Julio, quien con su sentido del humor contó en Gol Caracol que "David es hijo mío y de Robinson Zapata. Así fue cuando llegó a la Selección Colombia. Con él se apostaba, en penaltis y saques y era el que nos tenía que traer la comida porque perdía la apuesta. Era muy callado y se enojaba porque le decíamos cuñado. Aún la hermana no estaba en relación con James, pero se sabía que era jugadora de voleibol, muy bonita. Hoy seguimos hablando y es un muchacho que no ha cambiado su forma de ser", relató el cartagenero.



Ya en el equipo de nuestro país recientemente uno de los arqueros que estuvo al lado del Ospina fue Álvaro Montero, a quien le impresionó mucho que "David fuera frío y tranquilo para encarar los partidos, sin importar el contexto. Le he admirado eso y se lo dije cuando ya tuvimos más confianza. A él era muy difícil verle partido malo y eso es de admirar".

David Ospina, en Colombia contra Uruguay AFP

Así era David Ospina en sus primero años en Nacional

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"Con la 'Gallina' Calle, que era entrenador de arqueros de Nacional, nosotros como delanteros nos quedábamos pateándole balones y balones a David. Y él, dele y dele. Era el tercer arquero, no muy alto y no se sabía hasta dónde iba a crecer, pero siempre muy respetuoso, ni una mala cara, ni nada en esos entrenamientos del día a día. Él vuele, con todo encharcado, sucio y siempre trabajando. Después se convirtió en histórico de Colombia, eso para uno es motivo de orgullo", explicó Iván 'Champeta' Velásquez, otrora atacante de los 'verdolagas'.