"No entiendo por qué cobran bien los penaltis en clubes, pero los fallan en Selección Colombia"

A pesar de que ya han pasado algunos meses, se sigue hablando de la presentación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá. Allí, se despidió en octavos de final, tras perder contra Suiza en penaltis. Justamente, sobre ello, se pronunció Carlos 'el Pibe' Valderrama, en entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"La participación fue buena. Pudo haber sido mejor, pero se hizo un buen Mundial. Perdimos en los penaltis, que siempre es una lotería para nosotros y lo peor es que siempre que hemos ido a esa instancia, hemos perdido. Ahora, patean bien en sus clubes y, después en la selección, lo botan y va a la manos, que es lo que no me explico", afirmó de entrada.

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Pero no fue lo único que dijo el referente y leyenda de 'la tricolor', ya que también explicó qué fue lo que no mostraron los dirigidos por Néstor Lorenzo. "Al equipo le faltó 'punch' porque creaba jugadas de gol y no la metimos. Solo le faltó gol", sentenció al respecto. De igual manera, puso la lupa sobre la renovación que se avecina en el combinado patrio.

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"En arquero no tenemos problemas, la defensa es la misma. De ahí para adelante, complicado. Lo duro para el entrenador es encontrar el equipo, después de tener eso es más fácil. Ahora, le tocó la brava. Tenemos jugadores de equipo, pero queremos jugadores de Selección. Que se pongan esa camiseta y digan aquí estoy", dijo el exmediocampista.



Nuevo proceso de Selección Colombia comandado por Néstor Lorenzo AFP

Y es que en dicha charla, Carlos 'el Pibe' Valderrama no solo habló de la Selección Colombia, sino que también dio su punto de vista sobre quienes opinan que el fútbol ha cambiado. Lejos de unirse a dicha narrativa, dejó claro que es todo lo contrario. "Le han cambiado el nombre a todo, eso sí, pero uno ve y es la misma vaina", empezó diciendo al respecto.

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"El fútbol se sigue jugando con una pelota, un arquero y diez jugadores de cancha. Antes nos ponían a correr 15 kilómetros, subir montañas, ir a la playa, pero de resto se mantiene igual. Cuando juguemos 12 contra 12 o algo así, diré que cambió, pero no, es lo mismo. Físicamente, puede que sea más duro, pero todo depende de la preparación y el talento", puntualizó.