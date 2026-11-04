Síguenos en:
Tendencias:
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Como protagonizó la mayor goleada en la historia de la Champions League; Lens la sufrió

Como protagonizó la mayor goleada en la historia de la Champions League; Lens la sufrió

En su primera participación en este torneo de clubes y con solo cuatro partidos disputados, Como ya escribió su nombre en las páginas doradas de la Liga de Campeones.

Por: AFP
Actualizado: 4 de nov, 2026
Comparta en:
Como venció a Lens y firmó la mayor goleada en la historia de Champions League
Como venció a Lens y firmó la mayor goleada en la historia de Champions League
AFP

Como vapuleó 9-1 al Lens, desbordado en su estadio este miércoles en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, con un gol del argentino Nico Paz dedicado a Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife fallecido el martes tras un golpe en un partido.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Anastasios Douvikas selló un triplete (7', 32' y 57'). Además marcaron Paz (40'), Lucas Da Cunha (47'), Marc-Olivier Kempf (53'), Mattia Liberali (62'), Martin Baturina (69') y Matteo Papaccioli (90+2').

Publicidad

Últimas noticias

Como Nico Paz Champions League
Gol Caracol

Goleada del Como en la Champions League; fue 9-1 frente al Lens, en Francia

Nelson Deossa, mediocampista colombiano de Real Betis, en el partido contra Borussia Dortmund por Champions League
Gol Caracol

Derrota de Betis, con Nelson Deossa, en Champions League; 2-1 contra Borussia Dortmund

El gol del Lens lo consiguió Ruben Aguilar (65').

Publicidad

Totalmente superado por la superioridad técnica de Como y, sobre todo, desaparecido del partido tras el descanso, el Lens encajó su tercera derrota consecutiva en Liga de Campeones, una de las más abultadas de la historia de la competición.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Los franceses fueron incapaces de frenar la máquina del Como, impulsada por el argentino Nico Paz, goleador, dos veces asistente decisivo y un peligro constante.

Publicidad

En el minuto 40 culminó una brillante acción del equipo italiano con un disparo con la zurda a las mallas.

Corrió hacia su banquillo y pidió una camiseta con la fotografía de Jesús De Miguel, el delantero fallecido tras no recuperarse de un golpe con el portero del Andorra Jesús Owono.

Publicidad

Paz, nacido y criado en Tenerife, es un ferviente seguidor del club isleño, en el que jugó su padre, el antiguo internacional argentino Pablo Paz.

Los italianos mandaban 3-0 al descanso y los desajustes defensivos del Lens facilitaron otros seis goles, en la derrota más abultada de un club francés en Liga de Campeones.

Publicidad

Este revés contundente, con ocho goles de diferencia, iguala las dos derrotas más amplias de la historia de la Liga de Campeones: los 8-0 del Real Madrid contra el Malmö en 2015 y del Liverpool frente al Besiktas en 2007.

Relacionados

R. C. Lens

Champions League

Publicidad

Publicidad

Publicidad