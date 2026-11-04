Como protagonizó la mayor goleada en la historia de la Champions League; Lens la sufrió

Como vapuleó 9-1 al Lens, desbordado en su estadio este miércoles en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, con un gol del argentino Nico Paz dedicado a Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife fallecido el martes tras un golpe en un partido.

Anastasios Douvikas selló un triplete (7', 32' y 57'). Además marcaron Paz (40'), Lucas Da Cunha (47'), Marc-Olivier Kempf (53'), Mattia Liberali (62'), Martin Baturina (69') y Matteo Papaccioli (90+2').

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El gol del Lens lo consiguió Ruben Aguilar (65').

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Totalmente superado por la superioridad técnica de Como y, sobre todo, desaparecido del partido tras el descanso, el Lens encajó su tercera derrota consecutiva en Liga de Campeones, una de las más abultadas de la historia de la competición.



LENS 1-9 COMO... ¡¡LA MÁXIMA GOLEADA EN LA HISTORIA DE LA #ChampionsLeague!!



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Los franceses fueron incapaces de frenar la máquina del Como, impulsada por el argentino Nico Paz, goleador, dos veces asistente decisivo y un peligro constante.

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En el minuto 40 culminó una brillante acción del equipo italiano con un disparo con la zurda a las mallas.

Corrió hacia su banquillo y pidió una camiseta con la fotografía de Jesús De Miguel, el delantero fallecido tras no recuperarse de un golpe con el portero del Andorra Jesús Owono.

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Paz, nacido y criado en Tenerife, es un ferviente seguidor del club isleño, en el que jugó su padre, el antiguo internacional argentino Pablo Paz.

Los italianos mandaban 3-0 al descanso y los desajustes defensivos del Lens facilitaron otros seis goles, en la derrota más abultada de un club francés en Liga de Campeones.

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Este revés contundente, con ocho goles de diferencia, iguala las dos derrotas más amplias de la historia de la Liga de Campeones: los 8-0 del Real Madrid contra el Malmö en 2015 y del Liverpool frente al Besiktas en 2007.