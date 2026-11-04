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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / “A Sebastián Viera hay que dejarle armar su Junior, para saber si sirve o no para esta vaina”

“A Sebastián Viera hay que dejarle armar su Junior, para saber si sirve o no para esta vaina”

Carlos 'El Pibe' Valderrama siempre será voz autorizada para opinar sobre el Junior de Barranquilla, y tras la eliminación tempranera del bicampeón del fútbol colombiano, dio su punto de vista.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Sebastián Viera Junior de Barranquilla
Sebastián Viera Junior de Barranquilla
Colprensa

Junior de Barranquilla ya no tiene chance de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II, a pesar de venir de ser el bicampeón del fútbol colombiano. Y en medio de ese fracaso para el equipo 'tiburón', el que no tiene su futuro asegurado es Sebastián Viera, ídolo como futbolista, pero que tuvo que tomar las riendas del elenco rojiblanco en un momento complicado.

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Por eso, en una extensa charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', Carlos 'El Pibe' Valderrama fue consultado sobre lo que sucedió con el cuadro atlanticense, y no dudó en apuntar al armado de la nómina, pero también de los futbolistas actuales.

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Al 'mono' le consultaron cuál fue la razón de la mala campaña del Junior de Barranquilla, a lo que puntalizó que fue "la defensa; se fueron Monzón, Báez y Guerrero. Eran titulares, no trajeron a nadie. Carlos Bacca se fue, no trajeron a nadie. Yo digo desarmaron una base. Si un equipo queda bicampeón hay que reforzarlo, no acabarlo. También es culpa de los jugadores que quedaron después. No es normal perder cinco partidos seguidos".

Sebastián Viera, técnico del Junior de Barranquilla.
Sebastián Viera, técnico del Junior de Barranquilla.
Foto oficial del Junior de Barranquilla

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Valderrama decidió también referirse al tema de los dos entrenadores que ha tenido el equipo este semestre. Primero Alfredo Aria,s y actualmente Sebastián Viera. "Al DT lo despiden, fue campeón, se ganó el derecho de seguir. Entrar a los ocho te salva después de una crisis, sobre todo que ya tenían asegurado cupo a la Libertadores. Hay que armar el equipo", aseveró.

Y por la misma línea dejó un reto importante para el ídolo Sebastián Viera: "Hay que dejarlo armar el equipo, para saber si sirve para esta vaina o no. Es que le dieron hierro caliente y prendido".

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En otro tema en la charla con 'Blu Radio', Carlos Valderrama recordó a Eduardo Vilarete, recientemente fallecido y con quien compartió durante varias etapas de su vida. "Pateaba más duro con la cabeza. Nos queríamos. Era de esos jugadores que molestaban para bien, ganáramos o perdiéramos. Nos veíamos poco, pero, cuando nos veíamos, era solo risas y buen ambiente. Después de su cirugía, nos vimos y se le veía bien. Esa fue la última conversación. Todo era alegría", rememoró.

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