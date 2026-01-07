Primer mensaje de Falcao García a la hinchada, tras volver a Millonarios; emotivo y directo

Millonarios hizo realidad la ilusión de muchos aficionados y anunció el regreso de Falcao García, quien estaba libre desde su salida del club capitalino en junio de 2025. Luego de la confirmación con un emotivo video, tal cual ocurrió en su primera etapa, el delantero de 39 años envió su primer mensaje en redes sociales con tono muy emotivo y directo.

"Vamos siempre juntos... Vamos Millonarios!", fueron las palabra de 'El Tigre' en sus perfil oficial. Lo más llamativo fue la imagen que acompañó su publicación, ya que se observa la mano del futbolista apretando la camiseta azul junto con la frase "The Last Dance".

Sin duda alguna se trata de una de las bombas del mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano, puesto que mucho ponían al samario en clubes del exterior. Los rumores hablaban del balompié español, argentino y malayo, no obstante, al parecer no llegó una oferta concreta y García Zárate se terminó decidiendo por Millonarios. Y es que su retorno era impensado por diferentes variables. La primera es su salario. El atacante devenga un sueldo bastante alto y hasta el momento no se sabe si bajó sus pretensiones económicas. La segunda, la hostilidad. El ambiente durante su etapa en el conjunto embajador no fue la mejor y por el contrario fue blanco de críticas por sus lesiones y poca regularidad. Y la tercera, sus últimas palabras. En la rueda de prensa posterior a la derrota con Santa Fe en junio de 2025, 'El Tigre' se despachó contra los árbitros: "Déjenme decir esto: así me den cincuenta mil fechas de sanción y no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era todo en nuestra contra y cuando había que revisar nunca revisaban, y que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno que le hicieron a Sergio Mosquera y el otro a Santiago Giordana, nos robaron todo el torneo. Y digo esto, así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, a la mierda. Todo el torneo fue en contra de Millonarios, y después dicen que le quieren regañar el torneo a Radamel. ¿Qué estupidez están diciendo? Pero ante la duda siempre fue en contra de Millonarios".

A pesar de todo ese panorama, Falcao se inclinó por tener su último baile con el 'embajador', en lo que también pinta como su semestre de despedida.