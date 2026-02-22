"No es que esté llorando, pero Santa Fe siempre descansa un día menos que sus rivales"

Independiente Santa Fe firmó un importante triunfo en la Liga BetPlay I-2026. Este domingo 22 de febrero, en el estadio El Campín, se impuso por 2-1 sobre Junior de Barranquilla. Allí, los autores de los goles fueron Victor Moreno e Iván Scarpeta para el 'león', mientras que Luis Fernando Muriel se reportó en el 'tiburón'. De esa manera, el conjunto capitalino tomó un nuevo aire y sueña con los ocho.

Sin embargo, también fue la oportunidad perfecta para alzar la voz y hablar de un tema que pocos se habían percatado, pero que, en las toldas del 'cardenal', lo tienen muy claro. El encargado de pronunciarse fue el director técnico, Pablo Repetto, en rueda de prensa. Allí, hizo referencia al apretado calendario que lleva el club y cómo esto ha afectado al momento de consolidar su idea y estilo de juego.

"Ahora, vamos a pensar en el miércoles, contra Atlético Nacional. Increíblemente, nos ha tocado un día menos de descanso que todos los rivales. Ojo, no es que esté llorando, que quede claro, pero siempre es así. De hecho, nos tocaron las dos finales de Superliga, jugar apretado en este tiempo y, ahora, Nacional tiene un día más. Tenemos mala suerte en eso y espero que eso cambie", expresó.

Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, en el partido contra Junior, por la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

Y las cosas no se quedaron ahí. El estratega uruguayo continuó con su discurso al respecto. "Repito y espero que quede claro y no se entienda como una queja o lloradera, como decimos. Nos tocó jugar dos finales y, entre eso, empezar el campeonato como si nada. La verdad es que todo fue apretado. Nos tocaba jugar con un día menos de descanso", añadió el entrenador en su intervención.



Por último, dio una noticia que ilusiona a los hinchas de Santa Fe. "Hay posibilidad de que llegue otro jugador extranjero en el frente de ataque, que está encaminado, será extremo o mediapunta. Igual, lo que quiero decir es que todo eso son caras nuevas y aún así hemos competido. Por esas razones, llegamos a hoy con la necesidad de ganar. Este equipo tiene para seguir mejorando", sentenció.