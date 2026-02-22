Álvaro Montero amargó a River Plate y sigue como figura de Vélez; en video sus tres 'atajadotas'

Vélez Sarsfield profundizó la crisis de River Plate al derrotarlo el domingo 1-0 por la sexta fecha y provocarle su tercera derrota consecutiva en el torneo Apertura 2026 argentino. El arquero colombiano Álvaro Montero fue la figura de la noche para el 'Fortín', con atajadas clave durante el compromiso, que lo tiene como uno de los mejores guardametas del campeonato argentino.

El Fortín festejó en su casa con un tempranero gol de Manuel Lanzini a los seis minutos, en una jugada veloz de contraataque tras una pérdida del colombiano Juan Fernando Quintero en la salida del Millonario.

Así, River sufrió su tercera caída al hilo en el torno, luego de la estrepitosa goleada 4-1 de local ante Tigre y la derrota 1-0 la fecha pasada ante Argentinos Juniors.

Para colmo, el entrenador Marcelo Gallardo debió hacer cambios muy pronto por una lesión que sufrió Juanfer Quintero a los 25 minutos, y una dolencia muscular del arquero Franco Armani. El joven ecuatoriano Kendry Páez sólo pudo jugar 25 minutos y debió salir por una lesión en el hombro izquierdo tras una mala caída.



Vélez se replegó demasiado en el segundo tiempo y le cedió la iniciativa a River, que tuvo un par de ocasiones para empatar pero se topó con la seguridad del colombiano Álvaro Montero, arquero del Fortín.

Con este resultado, Vélez se sube a la cima de la Zona A con 14 puntos, mientras que River retrocede al décimo escalón en la Zona B y de momento está afuera de los octavos de final del Apertura.

Acá las atajadas de Álvaro Montero, en Vélez 1-0 River Plate:

¡GALLARDO NO LO PUEDE CREER! Freitas asistió a Subiabre, pero Montero se hizo enorme para evitar el empate de River ante Vélez.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/lQhc5elppj — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2026

PRIMERO RESPONDIÓ MONTERO Y LUEGO SE LO PERDIÓ GALOPPO: increíble doble chance para River ante Vélez en el Amalfitani.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ddsbBia5Py — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2026