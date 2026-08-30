Primeros videos de la trifulca en la que terminó el juego entre Cali y Bucaramanga; acá lo que pasó

El Deportivo Cali, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, salvó un punto en casa al igualar 1-1 con el Atlético Bucaramanga, un partido de la octava jornada de la liga colombiana en el que los anfitriones empataron al minuto 99 y que terminó en una trifulca entre los miembros de ambos equipos.

El Cali, que desperdició un penalti al minuto 41 cuando el portero uruguayo Cristopher Fiermarín le atajó el remate al delantero Steven Rodríguez, no encuentra su mejor nivel y ya acumula tres partidos sin ganar, por lo que se estancó en el noveno lugar de la tabla con apenas ocho puntos.

¡SUSPENDIDO❌! Hinchas del Deportivo Cali invadieron la cancha a falta de varios minutos para el final del partido ante Bucaramanga.



⛔️ Todo terminó en enfrentamientos con la policía. pic.twitter.com/jQmqiGTsVV — Toque Sports (@ToqueSports) August 31, 2026

El Bucaramanga, entre tanto, consiguió abrir el marcador con una anotación de cabeza del central José García y bajo el liderazgo del entrenador uruguayo Pablo Peirano escaló al séptimo lugar con 10 puntos.

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Los anfitriones, entre tanto, igualaron al minuto 98 con un tanto de penalti del volante Leyser Chaverra, luego de que el árbitro pitara una mano en el área del extremo Kevin Londoño.



OTRO BOCHORNOSO FINAL

Luego de dudosa mano penal de Londoño del Bucaramanga vs Cali, el juego terminó en una bochornosa gresca donde los técnicos ingresaron al campo, los jugadores se pelearon y hubo invasión. El árbitro Bautista expulsó jugadores pero el partido le quedó grande pic.twitter.com/7NUh8pNnoB — Jose Borda (@Borda_analista) August 31, 2026

El partido, tras el gol, fue terminado por el juez luego de que los representantes de los dos equipos pelearan en el terreno de juego.

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Por el enfrentamiento terminaron expulsados García, del Bucaramanga, y el defensor juvenil Keimer Sandoval, tras lo cual algunos aficionados ingresaron a la cancha.

Tras varios segundos de discusiones y más en el terreno de juego; ambos integrantes de los dos equipos se dispusieron a entrar a los camerinos. Sin embargo, la barra brava del 'azucarero' continuó con la batalla adentro, tratando de ingresar a las malas.