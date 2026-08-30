Fabián Bustos, con sabor agridulce en empate 0-0 frente a Inter Bogotá; "merecimos ganar"

Minutos después de igualar 0-0 frente a Internacional de Bogotá, Fabián Bustos dio la cara en rueda de prensa y analizó lo que este empate para Millonarios, que todavía se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones, pese a dejar una agridulce sensación en El Campín, en la noche de este domingo.

Y justamente, hablando de lo que fueron los silbidos y molestia de la afición ‘albiazul’; el entrenador del equipo ‘embajador’ fue claro y admitió entender el sentimiento del hincha, que no se fue nada conforme con lo visto en el ‘coloso de la 57’.

"Es lógico que la hinchada quiera el triunfo, pero seguimos creciendo. Hoy estamos en crecimiento, merecimos más. Que nos sigan apoyando, vamos a posicionarnos donde ellos quieren que estemos", indicó en rueda de prensa Fabián Bustos, que aprovechó el espacio para pensar en los miles de aficionados que nuevamente vistieron el Campín de azul, para acompañar a Millonarios.

Fabián Bustos, director técnico de Millonarios. Foto: Colprensa

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Pero eso no fue todo, pues el estratega argentino también habló de lo que fue el compromiso, dejando claro que el equipo azul tuvo opciones de sobra para quedarse con los tres puntos, pero al final no pudieron convertir en gol todo ese fútbol ofensivo generado



"Vinieron a hacer su trabajo (Inter de Bogotá), con un sistema parecido; merecimos ganar, tuvimos las llegadas, queríamos ganar, llegamos, manejamos la pelota, tuvimos más situaciones, más de 15; Faríñez saca varias importantes. Sabor amargo de no conseguir los 3 puntos, pero seguimos creciendo y mejorando como equipo para estar donde queremos", agregó Bustos en conferencia de prensa.

¿Qué sensaciones le deja este empate?

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"Tenemos que tener efectividad, tenemos que seguir siendo ambiciosos, generar. Hay cosas para mejorar. Defensivamente tenemos un momento positivo, ofensivamente hay que ser más efectivos. Debemos tener autocrítica, hay que ser más agresivos, generar más e intentar jugar mejor y seguir mejorando atrás".

¿Cómo explica los cambios realizados?

"No quiere decir que no atacamos. Cuando pongo a Andrey con Leo son dos 9, se asocian bien. Leo empieza a perder pelotas seguidas y es donde dije, es el momento de Darwin. Me gusta jugar con dos 9. Uno hace cambios para ganar. Le dimos la vuelta buscando cómo abrir el partido".

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Internacional de Bogotá, por Liga. Foto: Colprensa.

¿Sintió que Millonarios sufrió defensivamente el juego?

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"No, patearon dos veces al arco. Creo que por 30 minutos fuimos superiores. En ningún momento Inter puso condiciones. Sí hay mucho para corregir, sí hay peros, pero Millonarios fue el que puso condiciones".

¿Qué pasó con Macalister Silva?

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"Ayer (sábado) sintió una molestia en el aductor, tuvo una carguita en la ecografía, entonces para evitar algo más grave".