Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fabián Bustos, con sabor agridulce en empate 0-0 frente a Inter Bogotá; "merecimos ganar"

Fabián Bustos, con sabor agridulce en empate 0-0 frente a Inter Bogotá; "merecimos ganar"

El entrenador de Millonarios se mostró un poco inconforme con el resultado de este domingo, enfatizando en que Millonarios hizo más en todo el juego para solo quedarse con un punto.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 30 de ago, 2026
Comparta en:
Fabián Bustos
Fabián Bustos
millosfcoficial

Minutos después de igualar 0-0 frente a Internacional de Bogotá, Fabián Bustos dio la cara en rueda de prensa y analizó lo que este empate para Millonarios, que todavía se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones, pese a dejar una agridulce sensación en El Campín, en la noche de este domingo.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y justamente, hablando de lo que fueron los silbidos y molestia de la afición ‘albiazul’; el entrenador del equipo ‘embajador’ fue claro y admitió entender el sentimiento del hincha, que no se fue nada conforme con lo visto en el ‘coloso de la 57’.

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Internacional de Bogotá, por Liga.
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 0-0 Inter de Bogotá

Matías Orozco es nuevo futbolistas del Brighton.
Colombianos en el exterior

Matías Orozco es nuevo futbolista del Brighton; dio el salto a Europa con tan solo 18 años

Últimas noticias

Acción de juego en el duelo entre Cali vs. Bucaramanga, por Liga BetPlay.
Fútbol Colombiano

Primeros videos de la trifulca en la que terminó el juego entre Cali y Bucaramanga; acá lo que pasó

Hinchas del Cali armando problema en el estadio Palmaseca.
Fútbol Colombiano

Cali vs. Bucaramanga terminó en escándalo, confusión y en pelea entre jugadores

"Es lógico que la hinchada quiera el triunfo, pero seguimos creciendo. Hoy estamos en crecimiento, merecimos más. Que nos sigan apoyando, vamos a posicionarnos donde ellos quieren que estemos", indicó en rueda de prensa Fabián Bustos, que aprovechó el espacio para pensar en los miles de aficionados que nuevamente vistieron el Campín de azul, para acompañar a Millonarios.

Fabián Bustos, director técnico de Millonarios.
Fabián Bustos, director técnico de Millonarios.
Foto: Colprensa

Publicidad

Pero eso no fue todo, pues el estratega argentino también habló de lo que fue el compromiso, dejando claro que el equipo azul tuvo opciones de sobra para quedarse con los tres puntos, pero al final no pudieron convertir en gol todo ese fútbol ofensivo generado

"Vinieron a hacer su trabajo (Inter de Bogotá), con un sistema parecido; merecimos ganar, tuvimos las llegadas, queríamos ganar, llegamos, manejamos la pelota, tuvimos más situaciones, más de 15; Faríñez saca varias importantes. Sabor amargo de no conseguir los 3 puntos, pero seguimos creciendo y mejorando como equipo para estar donde queremos", agregó Bustos en conferencia de prensa.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

¿Qué sensaciones le deja este empate?

Publicidad

"Tenemos que tener efectividad, tenemos que seguir siendo ambiciosos, generar. Hay cosas para mejorar. Defensivamente tenemos un momento positivo, ofensivamente hay que ser más efectivos. Debemos tener autocrítica, hay que ser más agresivos, generar más e intentar jugar mejor y seguir mejorando atrás".

¿Cómo explica los cambios realizados?

"No quiere decir que no atacamos. Cuando pongo a Andrey con Leo son dos 9, se asocian bien. Leo empieza a perder pelotas seguidas y es donde dije, es el momento de Darwin. Me gusta jugar con dos 9. Uno hace cambios para ganar. Le dimos la vuelta buscando cómo abrir el partido". 

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Internacional de Bogotá, por Liga.
Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Internacional de Bogotá, por Liga.
Foto: Colprensa.

¿Sintió que Millonarios sufrió defensivamente el juego?

Publicidad

"No, patearon dos veces al arco. Creo que por 30 minutos fuimos superiores. En ningún momento Inter puso condiciones. Sí hay mucho para corregir, sí hay peros, pero Millonarios fue el que puso condiciones".

¿Qué pasó con Macalister Silva?

Publicidad

"Ayer (sábado) sintió una molestia en el aductor, tuvo una carguita en la ecografía, entonces para evitar algo más grave".

Relacionados

Millonarios FC

Liga BetPlay

Internacional de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad