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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Rafael Dudamel; "es una vergüenza lo que hizo mi colega (Peirano), eso es una pena"

Rafael Dudamel; "es una vergüenza lo que hizo mi colega (Peirano), eso es una pena"

El partido entre Cali y Bucaramanga terminó en medio de una trifulca, el 1 a 1 quedó en un segundo plano y se dio un enfrentamiento entre los jugadores de bando y bando. Además, hinchas armando desmanes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Rafael Dudamel, entrenador del Deportivo Cali.
Rafael Dudamel, entrenador del Deportivo Cali.
Foto: Colprensa.

El fútbol colombiano este domingo terminó con un escándalo sucedido en el estadio Palmaseca de Cali, en donde el compromiso entre Cali y Bucaramanga terminó con enfrentamientos entre jugadores de los dos clubes y con un intento de invasión de la cancha por parte de algunos hinchas locales, que se mostraron salidos de casillas por lo visto en el terreno de juego.

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Y en ese orden de ideas, en la rueda de prensa se presentaron algunas explicaciones de parte de los protagonistas, tal y como sucedió con el entrenador Rafael Dudamel.

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"Es una pena que no podamos hablar de fútbol acá, que haya ocurrido esto, hay roles dentro de un terreno de juego, con grandes jugadores, pero es vergonzozo lo que ha visto todo el país. A falta de dos minutos, nuestra gente estaba molesta por el resultado, tuvo que intervenir la seguridad, ya quedaban dos minutos, es una vergüenza lo que ha hecho mi colega, ha pateado una pelota, después se fue a la mitad de la cancha, ahí de paso agrede a Keiner Sandoval", explicó en primera instancia el entrenador de los vallecaucanos en la rueda de prensa posterior al compromiso.

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Ya a los pocos instantes y sin pausa, Dudamel siguió y apunto que "es una pena lo sucedido, ojalá el informe arbitral sea severo, esto es anti-todo. La parte externa estaba caliente, pero también hay una provocación, lo vieron así ustedes, la transmisión es muy clara, así se dio por terminado el partido, acá hay una insatisfacción de la situación, muy complicado así. Eso mismo hace un poco lo vi desde afuera".

El timonel de los azucareros terminó su discurso con optimismo y dijo que "nos quedan 13 partidos por delante, este plantel se encuentra lleno de ganadores y vamos a seguir luchando".

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Así las cosas, la controversia no faltó en la fecha dominical y ahora se espera qué pasará con el informe arbitral.

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Foto: Pantallazo.

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