Protesta de los jugadores en todos los partidos de la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025

La fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025, que fue la última del 'todos contra todos' para conocer los ocho clasificados a los cuadrangulares, protagonizó una escena llamativa. Este jueves 13 de noviembre, se jugaron ocho partidos simultáneos, a las 7:00 de la noche, y en cada uno de los estadios, cuando sonó el silbato, se presentó un hecho que no pasó desapercibido.

El balón rodó y los jugadores se sentaron, mientras que otros no se sentaron, sino que tocaron el esférico para atrás e hicieron pases cortos entre el guardameta y un defensa central. Eso ocurrió por algunos segundos hasta que se jugó con normalidad, pero dicha decisión que tomaron los futbolistas tuvo una razón y así lo dio a conocer Acolfutpro en un comunicado.

Comunicado oficial de Acolfutpro

Informamos que el acto de protesta pacífica, que todos vieron en directo, en el marco de la fecha 20 de la Liga BetPlay, fue una manifestación de inconformidad de los futbolistas profesionales ante el incumplimiento de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, que el pasado 6 de noviembre decidieron no firmar el acuerdo laboral consensuado desde el 29 de septiembre con ACOLFUTPRO.

El mensaje fue claro: los futbolistas ejercen su derecho fundamental a la protesta y piden que se firme el acuerdo que representa avances concretos en la mejora de sus condiciones laborales. Su firma es un acto mínimo de respeto hacia quienes hacen posible el espectáculo y de respeto hacia el Ministerio del Trabajo, que siempre ha tenido la disposición para mediar en este proceso.

Publicidad

Desde ACOLFUTPRO respaldamos este acto de protesta, realizado con respeto, firmeza y convicción y hacemos un llamado a los dirigentes del fútbol colombiano para que honren el acuerdo construido de manera conjunta. Respetar a los futbolistas es respetar el juego.

🚨 Los futbolistas protestan por incumplimiento de Dimayor y FCF al no firmar el acuerdo laboral https://t.co/2dru6KbGsH pic.twitter.com/Vb1FBuSrCD — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) November 14, 2025

Así fue al protesta en la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025

Los jugadores se quedaron sentados/quietos a modo de protesta en el arranque de los juegos pendientes en la fecha 20 del FPC. pic.twitter.com/fwoI3OUIJi — Deybi León (@dleondeportes) November 14, 2025