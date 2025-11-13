Síguenos en::
Fútbol Colombiano  / Protesta de los jugadores en todos los partidos de la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025

Protesta de los jugadores en todos los partidos de la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025

Cuando sonó el silbato en los diferentes estadios del país, los futbolistas se sentaron en la cancha por un tiempo, sorprendiendo en la Liga BetPlay II-2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2025
Imagen de referencia del balón oficial del fútbol colombiano
Archivo de Colprensa

