Equipo de la Liga BetPlay anunció masiva salida de jugadores; "gracias por dejarlo todo"

Mientras que algunos mantienen viva la ilusión de hacerse con la estrella de Navidad, otros equipos ya piensan en el 2026. Por eso, pasar la página de la Liga BetPlay II-2025, no perder tiempo y enfocarse en lo que se avecina, es clave. Este es el caso de Llaneros, que fue protagonista en el segundo semestre, pero no le alcanzó para clasificar a los cuadrangulares.

A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales oficiales, confirmaron la salida de varios jugadores, pensando en renovar su plantilla, corregir errores, llenar ciertos vacíos y formar un equipo más competitivo. Allí, el primer anuncio fue la partida de Carlos Sierra, mediocampista de 35 años, a quien le dedicaron unas emotivas palabras en el posteo.

"Por tu entrega, compromiso y liderazgo. Fuiste parte de una historia que hasta ahora comienza, del equipo que soñó y luchó en su primer año en la Liga BetPlay", fue el mensaje que le escribieron al experimentado volante que fue campeón con América de Cali, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla. Pero no fue el único y también le dijeron 'adiós' a otros cuatro.

Jugadores de Llaneros celebran un gol en la Liga BetPlay 2025 Archivo de Colprensa

"Gracias, Carlos Bogotá, Juan Peñaloza, Óscar Cabeza y Marlon García. Por defender nuestros colores con orgullo y dejar todo por esta camiseta. Somos el equipo de la media Colombia", publicaron. Y es que Llaneros estuvo cerca de avanzar en la Liga BetPlay II-2025 , ya que estuvo entre los ocho por varias fechas , pero, al final, no fue suficiente y puso punto final al año.

Por último, 'el equipo de la Media Colombia' dio a conocer que Michael Rangel tampoco seguirá para la siguiente temporada. "Agradecemos por tu profesionalismo, experiencia, ese gran manejo de camerino, y sobre todo, gracias por confiar en la representación de medio país. Éxitos", sentenciaron en sus redes sociales al delantero, de 34 años y de una larga trayectoria.