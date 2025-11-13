Síguenos en::
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Equipo de la Liga BetPlay anunció masiva salida de jugadores; "gracias por dejarlo todo"

Equipo de la Liga BetPlay anunció masiva salida de jugadores; "gracias por dejarlo todo"

A pesar de que la Liga BetPlay II-2025 no ha terminado, algunos clubes no pierden tiempo y desde ya preparan lo que será el 2026, haciendo importantes anuncios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2025

Imagen de referencia del balón oficial de la Liga BetPlay
Archivo de Colprensa

