"Luis Javier Suárez es más versátil que Gyokeres"; en Portugal se rinden al colombiano

Luis Javier Suárez llegó al Sporting Lisboa con la 'cruz a cuesta' de reemplazar a Viktor Gyokeres en el frente de ataque, pero el delantero samario ha sabido marcar su propio camino, y poco a poco, ha empezado a dejar su huella en los 'leones'.

En Portugal están todos encantados con el exdelantero del Almería, al punto que no para de encabezar los titulares en los principales diarios de la nación lusitana. Suárez Charris marca la diferencia, y de paso, ayudó a su club en un ítem en particular.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting de Lisboa. Getty Images.

Así las cosas, en una de las recientes portadas del diario 'Récord', el artillero de nuestro país fue elogiado por su temporada llena de goles, mismos que han contribuido para que Sporting esté peleando en cada uno de los torneos que está disputando.



"Suárez conquista adeptos 'leoninos' y amenaza los números de Gyokeres. Participaciones de gol al nivel de su antecesor", se leyó en la portada del impreso.

Pero ahí no paró todo, ya que bajo el encabezado de "Demoledor", 'Récord' reveló que Sporting de Lisboa no convertía tantos goles en el primer tramo de una campaña desde 1973: "La producción ofensiva en los primeros ocho partidos como local (27) es el mejor de los últimos 52 años (35)".

Y en cuanto a Luis Javier y su conclusión de lo que ha sido su temporada con los 'leones' precisaron lo siguiente: "Es cierto que el colombiano llegó sin miedo y está dejando huella. Cabe destacar que, en comparación con los primeros cuatro meses de Gyokeres en el Sporting Lisboa, las cifras son similares: el sueco había marcado 18 goles (uno con la zurda y el resto con la derecha, todos dentro del área) y había dado cinco asistencias. El colombiano ha demostrado ser más versátil: ya ha marcado desde fuera del área, ocho goles con la diestra, cinco con la zurda y uno de cabeza".



"Sigo trabajando"

En una reciente entrevista con 'Récord', al oriundo de Santa Marta le preguntaron por su campaña en el verde de Lisboa, y por supuesto, de Viktor Gyokeres.

"Como lo he dicho en varias ocasiones, para mí es bonito tener este reto, porque creo que cualquier jugador después de venir de una segunda división y de meterte en un club grande como Sporting, y tener al frente un reto increíble no solo para ti como persona, sino para toda la afición y el club, intentar no olvidar, pero sí pasar página de un jugador tan importante como fue Viktor; creo que para uno como jugador, sobre todo para mí, que soy muy ambicioso, acepté el reto y lo cogí con las manos abiertas, y lo sigo trabajando para que sea mi nombre el que se recuerde", expresó.