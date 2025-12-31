¿A cuántos goles quedó Cristiano Ronaldo de los 1.000 y llegará antes del Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo, con un gol casi sin querer, que le golpeó en la espalda y se introdujo en la portería del eslovaco Marek Rodak, arquero del Al Ettifaq que cortó la racha de victorias del Al Nassr, líder de la Liga de Arabia Saudí (2-2), acortó la distancia con los 1.000 goles, su actual desafío.

Cristiano marcó el segundo gol del Al Nassr que hasta el pasado martes contaba sus partidos por triunfos. El neerlandés Georgino Wijnaldum, héroe local, puso en ventaja a su equipo pero Joao Felix y Ronaldo dieron la vuelta al marcador.

Empató el exjugador del Atlético Madrid en el 47 y en el 67, un disparo suyo desde dentro del área dio en la espalda de Cristiano Ronaldo y engaño al portero del Al Ettifaq. De forma involuntaria hizo un nuevo tanto el astro luso que ya acumula 957 goles. Está a solo 43 del registro que busca. A diez minutos del final, Wijnaldum volvió a marcar y negó el nuevo triunfo visitante.

Ha sido en la décima jornada cuando el Al Nassr se dejó puntos por primera vez. Llevaba nueve victorias seguidas y no pasó del empate contra el Al Ettifaq, octavo en la tabla.



Cristiano Ronaldo, jugador portugués de Al Nassr Getty Images

Con este gol, CR7 cierra el 2025 con 41 anotaciones, dejando ver nuevamente que no pierde su ambición de seguir haciendo historia en el fútbol mundial. En esta temporada, ha jugado 14 encuentros, en los que ha anotado 13 goles y ha contribuido con tres pases para que sus compañeros celebren. A falta de la segunda parte de la temporada en Arabia, quedó a 43 goles de la histórica marca de los 1.000 goles, con la vista en el Mundial 2026, el último de su carrera, en el que intentará levantar el trofeo con su selección y culminar con broche de oro su carrera futbolística.