Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿A cuántos goles quedó Cristiano Ronaldo de los 1.000 y llegará antes del Mundial 2026?

¿A cuántos goles quedó Cristiano Ronaldo de los 1.000 y llegará antes del Mundial 2026?

'El Bicho' fue el autor de la segunda anotación de Al Nassr en su partido contra Al Ettifaq, por la liga saudí, y se acerca cada vez más al objetivo de los 1.000.

Por: EFE
Actualizado: 31 de dic, 2025
Comparta en:
Cristiano Ronaldo anotó nuevo gol y se acerca más a los 1.000
Cristiano Ronaldo anotó nuevo gol y se acerca más a los 1.000
Foto: X/@AlNassrFC

Publicidad

Publicidad

Publicidad