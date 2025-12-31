Luis Javier Suárez no para de sonreír por su triplete con Sporting Lisboa

De Luis Javier Suárez no paran las noticias positivas. En esta ocasión, el delantero al servicio del Sporting Lisboa hace parte del 'equipo de la semana' de la jornada 16 de la Liga de Portugal.

Y es que recordemos que el oriundo de la ciudad de Santa Marta se fue de triplete en el duelo que los 'leones' golearon 4-0 a Rio Ave. Suárez Charris se reportó en el tablero a los 34', 60' y 61', respectivamente. Además, de generar una asistencia para el tanto de Maximiliano Araújo al minuto 53.

Por supuesto que esta 'finura' con el gol, le mereció este reconocimiento al delantero de la Selección Colombia, y fue la misma cuenta oficial de la Liga de Portugal en 'X' la que reveló la 'buena nueva' para el número '97' de los 'leones'.

Luis Javier Suárez, figura del Sporting de Lisboa AFP

Luis Javier comparte el frente de ataque con Samuel Omorodion Aghehowa, más conocido como Samu y quien milita en el Porto. El exAlmería fue puntuado con 19 enteros.



"El campeonato es complicado y creo que todos los partidos son muy difíciles. Ahora mismo no estamos de primeros, pero creo que vamos a lograr estar en la parte alta; Sporting está creado para esto, se vienen de dos años muy buenos y creo que el tercero está cerca, se está trabajando para el objetivo y creo que se va a lograr", esas fueron las palabras del delantero samario en declaraciones al diario 'Récord' de Portugal, al ser consultado por cómo veía a los 'verdiblancos' para que se viene el certamen local.

No es el único colombiano

No obstante, en este 'XI de la semana' de la jornada 16 del campeonato lusitano, el samario no es el único 'cafetero' en integrar este equipo, ya que el arquero Juan Diego Castillo encabeza en la portería. El exgolero de Fortaleza fue importante bajo los tres palos en el 0-0 de Vitória Guimaraes en su visita a Casa Pia. Lo puntuaron con siete.

Publicidad

El club donde milita el guardameta caleño, de 22 años, es séptimo con 22 unidades.

O talento falou até ao último apito do ano! 🗣️



Aprovas o último 𝟭𝟭 𝗱𝗮 𝗷𝗼𝗿𝗻𝗮𝗱𝗮 de 2025? 🍾#FantasyLigaPortugalBetclic

.



ℹ️ Nota: este é o 11 da Jornada Fantasy; a Jornada 16 só será concluída em janeiro. pic.twitter.com/bMxc4kOGsq — Liga Portugal (@ligaportugal) December 30, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar el Sporting Lisboa?

El calendario de la Liga de Portugal precisa que Luis Javier Suárez jugará con los 'leones' este viernes 2 de enero cuando visiten a Gil Vicente. El horario del partido para Colombia está establecido a la 1:45 de la tarde.

Publicidad

Sporting Lisboa es segundo en la clasificación general con 41 puntos, a cinco enteros del líder que es el Porto.