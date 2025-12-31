Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez no para de sonreír por su triplete con Sporting Lisboa

Luis Javier Suárez no para de sonreír por su triplete con Sporting Lisboa

Han pasado los días, pero Luis Javier Suárez no ha parado de ser distinguido luego de su enorme actuación con Sporting Lisboa frente a Rio Ave en el campeonato lusitano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad